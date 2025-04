video suggerito

A Vittorio Sgarbi un omaggio in Tv dopo il ricovero per depressione, l'annuncio sui social: "Il mio spettacolo" Lunedì 21 aprile, su La 7 verrà trasmesso un omaggio a Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione e rifiuto di alimentarsi. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram: si tratta di uno spettacolo registrato nel 2024, in cui il critico d'arte ripercorrerà le vite e le opere di Pasolini e Caravaggio. La messa in onda è programmata in seconda serata.

A cura di Sara Leombruno

L'omaggio in Tv a Sgarbi dopo il ricovero per depressione

"Ho immaginato di raccontare il rapporto tra Caravaggio e Pasolini", recita Sgarbi nel breve video trailer a corredo del post pubblicato sui social, con cui annuncia il ritorno in Tv dopo il ricovero per depressione. Si tratta di uno spettacolo che il critico d'arte ha proposto in diversi teatri italiani a partire dal 2022 fino al 2024: tra questi, il Teatro Puccini di Firenze, il Teatro di Varese, il Teatro Manzoni di Milano e il Teatro Piermarini di Macerata.

In questo spettacolo, come spiegato sulla locandina dell'evento, Sgarbi ci condurrà nelle vite fin dentro le opere rivoluzionarie di Caravggio e Pasolini. "Trascendendo immagini, testi e suoni, Sgarbi porterà alla luce quanto di più necessario ci è stato donato dalle rivoluzionarie attività di questi due maestri i quali, nonostante abbiano vissuto a circa quattrocento anni di distanza l’uno dall’altro, lottarono contro analoghi ostracismi, pagando il caro prezzo della vita in cambio della propria libertà intellettuale", si legge.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Uno degli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sgarbi è stato fornito qualche settimana fa da sua figlia Evelina. Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, la donna disse: "Ho qualcuno che mi dà notizie, vengo informata, è stabile e lo nutrono artificialmente, arriverà un momento in cui verrà dimesso e sarà un problema che si presenterà di nuovo, la testa va curata tempestivamente". In precedenza, Evelina aveva detto che, secondo lei, suo padre avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura specializzata in disturbi psichiatrici.