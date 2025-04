video suggerito

"Pasolini e Caravaggio, Ragazzi di vita": La7 e l'omaggio a Vittorio Sgarbi durante il suo ricovero Il programma dell'omaggio a Vittorio Sgarbi su La7, mercoledì 23 aprile. Lo spettacolo registrato al Teatro Puccini di Firenze, mentre il critico d'arte è in via di guarigione dopo il ricovero al Gemelli.

Lunedì 21 aprile su La7, con la messa in onda di "Pasolini e Caravaggio, Ragazzi di vita", spettacolo di Vittorio Sgarbi registrato al Teatro Puccini di Firenze, c'è un appuntamento particolare per gli amanti di Vittorio Sgarbi nella versione del divulgatore. Il celebre critico d'arte esplora le vite e le opere di due figure apparentemente distanti ma che nascondono profonde affinità: Michelangelo Merisi da Caravaggio e Pier Paolo Pasolini.

"Ho immaginato di raccontare il rapporto tra Caravaggio e Pasolini", ha spiegato Sgarbi stesso nel breve video trailer pubblicato sul suo profilo Instagram, annunciando la trasmissione dell'evento. Lo spettacolo, proposto in vari teatri italiani dal 2022 al 2024, verrà trasmesso in seconda serata mentre il critico è ricoverato presso il Policlinico Gemelli.

Un parallelo tra due geniali rivoluzionari

Nello speciale, Sgarbi porta i telespettatori in un viaggio attraverso le opere rivoluzionarie di Caravaggio e Pasolini, trascendendo immagini, testi e suoni per mettere in luce quanto ci è stato donato dalle attività creative di questi due maestri. Nonostante abbiano vissuto a circa quattrocento anni di distanza l'uno dall'altro, entrambi lottarono contro analoghi ostracismi, pagando con la vita il prezzo della propria libertà intellettuale.

Le condizioni di salute di Sgarbi

Nel frattempo, l'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi è intervenuto per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute, smentendo le voci di isolamento diffuse da alcuni media: "Il professore Sgarbi è tutt'altro che ‘isolato'. Infatti, accanto a lui sono sempre presenti Sabrina Colle, i familiari ed i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia". Di recente, il critico è intervenuto sui social per omaggiare la scomparsa di Papa Francesco: "Andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza".