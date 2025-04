video suggerito

La figlia di Vittorio Sgarbi: “Situazione pesante in ospedale, chi gli sta attorno non mi fa sentire benvoluta” Evelina Sgarbi è stata ospite a La Volta Buona per parlare delle condizioni di suo padre, Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli di Roma per depressione e rifiuto di alimentarsi. La donna ha raccontato di non vederlo da una settimana, visto che lì c’è una “situazione pesante”, che non la fa sentire benvoluta. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Evelina Sgarbi è stata ospite a La Volta Buona per parlare delle condizioni di suo padre, Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli di Roma per depressione e rifiuto di alimentarsi. La donna ha raccontato di non vederlo da una settimana, visto che lì c'è una "situazione pesante", che non la fa sentire benvoluta.

Le parole di Evelina sul padre Vittorio Sgarbi

“Non vedo papà dalla scorsa settimana, non sono più andata perché è una situazione pesante, sia per come sta lui che per tutto l'insieme che c'è intorno. Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma di fatto è così, mi ci fanno sentire. Sono le persone che gli stanno intorno", ha spiegato Evelina Sgarbi. Per questo motivo, non va a trovare spesso il padre: "Se andassi li di forz ao con qualcuno, nessuno mi direbbe di tornare a casa, ci mancherebbe, però il clima che si crea intorno è questo".

Caterina Balivo, allora, le ha chiesto se fosse perché ha scelto di andare in tv a parlare di suo padre. "Probabilmente si, ma non vedo osa ci sia di incredibile, è mio padre e lui ha sempre parlato di tutto, è una notizia pubblica".

L'aggiornamento sulle condizioni di salute

Evelina ha poi aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute del critico d'arte, ricoverato per depressione e per il rigiuto di alimentarsi: "Ho qualcuno che mi dà notizie, vengo informata, è stabile e lo nutrono artificialmente, arriverà un momento in cui verrà dimesso e sarà un problema che si presenterà di nuovo, la testa va curata tempestivamente". Già nella scorsa puntata del talk show di Balivo, aveva detto che, secondo lei, suo padre avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura specializzata in disturbi psichiatrici.