“Vittorio Sgarbi non è solo”, la smentita sulle condizioni di salute del critico d’arte Attraverso una nota, l’ufficio stampa di Sgarbi smentisce le voci di un presunto isolamento in ospedale del critico d’arte. Nelle scorse ore la figlia Evelina aveva detto: “Non vedo papà dalla scorsa settimana, non sono più andata perché è una situazione pesante”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Continuano ad essere complesse le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 24 marzo. In queste ore è arrivato un aggiornamento dall'ufficio stampa di Sgarbi, che smentisce alcune voci in circolazione: "Vittorio Sgarbi non è solo, è circondato da familiari, amici e collaboratori". Così l'entourage di Sgarbi smentisce le notizie che riguarderebbero un presunto isolamento del personaggio televisivo e politico.

La nota dell'ufficio stampa di Sgarbi

Nella nota ufficiale si ribadisce che Sgarbi è costantemente affiancato dalla compagna Sabrina Colle, dai familiari, dai suoi assistenti e dal personale sanitario, a cui ripone totale fiducia. Nelle scorse ore è andato a fargli visita anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, come era stato rivelato da fonti di Palazzo Madama.

Le parole della figlia Evelina Sgarbi

A parlare di Vittorio Sgarbi era stata inoltre sua figlia, Evelina, che era tornata a dare notizie su suo padre a La Volta Buona: “Non vedo papà dalla scorsa settimana, non sono più andata perché è una situazione pesante, sia per come sta lui che per tutto l'insieme che c'è intorno. Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma di fatto è così, mi ci fanno sentire. Sono le persone che gli stanno intorno". Queste le parole di Evelina Sgarbi, che aveva aggiunto: "Se andassi li di forza o con qualcuno, nessuno mi direbbe di tornare a casa, ci mancherebbe, però il clima che si crea intorno è questo".

Evelina ha poi aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute del critico d'arte, ricoverato per depressione e per il rigiuto di alimentarsi: "Ho qualcuno che mi dà notizie, vengo informata, è stabile e lo nutrono artificialmente, arriverà un momento in cui verrà dimesso e sarà un problema che si presenterà di nuovo, la testa va curata tempestivamente". Già precedentemente Evelina Sgarbi aveva detto che, secondo lei, suo padre avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura specializzata in disturbi psichiatrici.