Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, la figlia Evelina: "Ci sono miglioramenti, oggi ha voluto farsi nutrire" Vittorio Sgarbi è ricoverato per depressione e per il rifiuto di alimentarsi. Nello studio di La Volta Buona è intervenuta sua figlia, Evelina Sgarbi, per dare aggiornamenti sulle condizioni del padre: "Mi ha scosso vederlo così, ma per fortuna ha preso peso".

A cura di Sara Leombruno

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma per depressione e per il rifiuto di alimentarsi. Nello studio di La Volta Buona, è intervenuta sua figlia, Evelina Sgarbi, per dare aggiornamenti sulle condizioni del padre. Pur sentendosi scossa nel vederlo in gravi condizioni, ha dichiarato che ci sono miglioramenti: "Oggi ha voluto farsi nutrire, è già un passo avanti".

Le parole di Evelina Sgarbi sul padre Vittorio

"L'ho trovato molto male, non pensavo fosse così grave la situazione", è così che Evelina Sgarbi ha esordito nello studio di La Volta Buona, dove è stata invitata da Caterina Balivo per aggiornare gli spettatori sulle condizioni del padre. La donna si è detta scossa: "Vederlo così, è stato pesante". Nonostante questo, però, ci sono dei miglioramenti: "Oggi ha voluto farsi nutrire, è già un passo avanti, ha preso del peso e quindi è un segnale di miglioramento".

Evelina non vedeva il padre dallo scorso novembre: "Sono mesi che non risponde più al telefono, il 90% dei messaggi nemmeno li leggeva. Prima con qualche chiamata ti rispondeva, ora zero da mesi". A domanda sul perché non le permettessero di andare a trovare il padre: "Lui è sempre molto filtrato, circondato da tante persone, non è mai lui in prima persona a scegliere, ora a maggior ragione con questa situazione". La figlia ha intenzione di spostarlo dal Gemelli a una struttura specializzata in psichiatria: "La riabilitazione fisica non è l'unica strada".

Il rapporto recuperato con il padre

La conduttrice le ha ricordato di quanti colleghi scrivano di suo padre, per ribadirle l'affetto di tutti gli italiani: "È sempre stato molto più vitale di tanti giovani della mia età. Ora ci siamo riavvicinati. Gli ho proposto di partecipare al video di Tony Effe, Mew Mew, lui vorrebbe vedermi realizzata". Prima di lasciare lo studio, Evelina ha lanciato un appello a suo padre:

"Spero possa riprendersi, perché ne ha la forza. È un momento che si può superare, gli siamo tutti vicino e spero che ce la faccia".