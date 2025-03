Morgan su Vittorio Sgarbi: “Ha rinunciato a lottare, questo Paese lo ha colpito e abbattuto”

video suggerito

Vittorio Sgarbi sta attraversando un momento delicato per la sua salute. Il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, nei giorni scorsi, ha confermato al Corriere della Sera che il noto critico d'arte è ricoverato al Policlinico Gemelli, dove oltre alla malattia sta affrontando anche la depressione: "La depressione è figlia del suo narcisismo ferito. Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo. Una dimensione dell'io sproporzionata rispetto al passato e che lo porta ad atteggiamenti distruttivi". In queste ore è intervenuto anche Morgan. L'artista è legato a Vittorio Sgarbi da una lunga amicizia.

Cosa ha detto Morgan su Vittorio Sgarbi

Morgan è intervenuto su Instagram per dire la sua su questa fase complicata che Vittorio Sgarbi sta attraversando. Stando a quanto appreso da Fanpage, la grave depressione avrebbe spinto il noto critico d'arte a smettere di alimentarsi. Morgan, su Instagram, ha dedicato un post all'amico:

Vittorio Sgarbi, la personificazione dell’intelligenza e della vitalità, ha rinunciato a lottare per affermare la rinascita culturale di un paese che con ingratitudine lo ha colpito duramente e abbattuto. Anche il genio è di carne ed ossa. Molti mediocri saranno contenti di averlo eliminato, io rimpiango il mio amico coraggioso e leale, un maestro e un padre. Lo spegnimento della mente di Sgarbi è il più grande atto vandalico che la cancel culture italiana abbia mai commesso.

Vittorio Sgarbi sta affrontando la depressione e la malattia

Vittorio Sgarbi è attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli. Lo scrittore Veneziani, che conosce bene la tempra del critico d'arte, confida ancora che possa reagire e riprendersi: "La depressione è purtroppo un'ottima alleata della malattia. Ma conoscendo Vittorio non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada. Credo però debba affrontare un passaggio molto importante".