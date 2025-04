video suggerito

Vittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle: "Grazie per l'indimenticabile viaggio" Sabrina Colle ha condiviso sui social uno scatto e un lungo messaggio dedicato al compagno Vittorio Sgarbi: "Grazie Vittorio per l'indimenticabile viaggio".

In queste ore Sabrina Colle ha condiviso uno scatto in cui appare al fianco del suo compagno Vittorio Sgarbi, da un mese ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di una grave depressione. A corredo dell'immagine pubblicata sul suo profilo, Colle ha scritto un messaggio con cui ha ricordato un viaggio di vent'anni fa in Myanmar con il critico d'arte.

Il messaggio di Sabrina Colle per Vittorio Sgarbi

"Myanmar, 20 anni fa…il paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti". Sabrina Colle ha iniziato con queste parole il lungo messaggio condiviso sui social. Ha continuato descrivendo quel sentimento come una sensazione che le è rimasta dentro e che non l'ha mai abbandonata, tanto da farle sperare che sarebbero tornati "alla quiete" che il Myanmar le aveva trasmesso "anche se per i suoi abitanti, la vita in quegli anni, non fu così rassicurante come lo fu per me". Ha poi concluso con una riflessione su quel luogo e con un ringraziamento a Vittorio Sgarbi:

(…) Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi , ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l'indimenticabile viaggio.

Come sta Vittorio Sgarbi, gli aggiornamenti dal suo entourage

Di recente l'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi aveva smentito la notizia dello stato di isolamento di Vittorio Sgarbi, assicurando che accanto a lui ci sono i familiari, Sabrina Colle, i suoi assistenti e il personale sanitario dell'ospedale. L'entourage aveva fatto sapere come il critico d'arte sia stato inondato da manifestazioni d'affetto:

Gli sono pervenuti (e continuano a giungergli) numerosissimi messaggi di solidarietà, per i quali coglie l’occasione di ringraziare sentitamente tutti, non potendo rispondere immediatamente a ciascuno; cosa che si riserva di fare nelle prossime settimane, quando tornerà alle sue consuete attività.

Il comunicato si concludeva con l'invito a fare attenzione alle informazioni sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Stando a quanto raccontato a fine marzo da Evelina Sgarbi, le condizioni di suo padre erano in lieve ripresa. Ospite de La Volta Buona, raccontava: "Ha voluto farsi nutrire, è già un passo avanti, ha preso del peso e quindi è un segnale di miglioramento".