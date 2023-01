Kylian Mbappé cambia ancora: dopo Ines Rau, il flirt è con la ex di Gregory van der Wiel Dopo il grande clamore per la relazione con Ines Rau, il calciatore francese avrebbe iniziato una frequentazione con la ex del calciatore van der Wiel, Stephanie Rose Bertram.

Kylian Mbappé continua a surfare l'onda del gossip. Dopo il grande clamore per la relazione con Ines Rau, la cui notizia ha scatenato insulti e sfottò da parte del web solo perché lei è una modella transgender, ora il campione del Paris St-Germain avrebbe puntato la ex compagna del calciatore Gregory van der Wiel, la bella Stephanie Rose Bertram. Curiosità: van der Wiel, ex calciatore, ha anche militato per quattro anni nel PSG, senza però mai incrociare Mbappé, che ha iniziato a giocare a Parigi solo nel 2017.

L'indiscrezione da New York

L'indiscrezione arriva da New York, dove Kylian Mbappé è in vacanza con Achraf Hakimi, il suo grande amico. I due si sono fatti anche fotografare insieme alla stella dei Brookyln Nets, Kevin Durant e hanno assistito a un match della squadra di NBA. In queste serate newyorchesi, il mondo del gossip ha notato la presenza di Stephanie Rose Bertram (un milione di follower su Instagra) proprio insieme a Kylian. La modella ha avuto due figlie dalla sua relazione precedente. Questo non sarebbe un problema per Mbappé che per adesso avrebbe deciso di chiudere con Ines Rau.

Il gossip su Ines Rau

Inés Rau ha 32 anni ed è stata la prima modella transgender che ha posato per la copertina di Playboy, storica rivista che ha imposto per anni un certo tipo di canone di bellezza al femminile. Viene da Nancy, ha cambiato sesso a soli 16 anni tramite intervento chirurgico. Ha vissuto come una donna senza mai condividere pubblicamente la sua identità transessuale fino all'età di 24 anni: "Indossatrice vuol dire indossatrice, transgender è un'altra cosa. Non mi piace dire indossatrice transgender", ha detto in una video intervista al magazine Konbini, che è stata pubblicata quattro anni fa. Ora, la sua storia con Kylian Mbappé è giunta al termine. Chissà se non sia stato l'eccessivo interesse della stampa scandalistica ad aver rovinato i rapporti tra i due.