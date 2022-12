Kylian Mbappé e Ines Rau, l’amore transgender che il mondo osserva come animali esotici allo zoo

Il giocatore più forte del mondo sta con una modella transgender. Kylian Mbappé sta con Ines Rau, top model che ha dalla sua diversi record, come il fatto di essere stata la prima donna trans a spogliarsi in copertina per Playboy, magazine notoriamente a trazione eterosessuale. Capirete che nella grammatica del calcio – dove dallo spogliatoio al campo non c'è spazio per alcun tipo di debolezze – una storia del genere sconquassa e stravolge; e, nel peggiore dei casi, offre il fianco alla derisione dei fomentatori.

Ines Rau, classe 1990, nata a Nancy, ha cambiato sesso all'età di 16 anni sottoponendosi a un intervento chirurgico. Da quel momento, ha vissuto come una donna senza mai condividere pubblicamente la sua identità transessuale fino all'età di 24 anni. Le prime copertine, però, erano già arrivate, così come i grandi contratti: soprattutto Balmain. Poi Playboy, è il 2017. Poi, l'attivismo: "Indossatrice vuol dire indossatrice, transgender è un'altra cosa. Non mi piace dire indossatrice transgender", ha detto a Konbini, quattro anni fa.

Questa storia, che dovrebbe essere urlata per quanto significativa, è diventata invece l'occasione di denigrare un campione che si è ritrovato – nonostante la storica tripletta in finale – a perdere la Coppa del Mondo. Sui social, alcuni francesi non sono affatto gentili. Insulti, per la verità. I soliti insulti. La battutina su cosa c'è sotto la gonnella della fidanzatina, la frase omofoba, l'immagine porno di lei che prende lui (Twitter non ha mai avuto una policy "stringente", neanche prima che arrivasse Elon Musk). E parliamo solo di un gossip, intanto.

Già, perché la relazione tra Kylian Mbappé e Ines Rau è ancora presunta tale: nessuno dei due ha mai confermato nulla. È tutto gossip, rilanciato dalla Francia soprattutto in Italia e in Spagna. Ma se questa è una prova generale di un amore possibile siamo messi molto male. L'amore transgender viene ancora accettato con grande difficoltà. Alla meglio, il mondo lo osserva come osserva gli animali esotici allo zoo. Così non va.