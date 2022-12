Inés Rau, modella trangender fidanzata con Mbappé: “Finalmente un uomo che mi accetta per come sono” Il calcio è ancora chiuso in una bolla lontana anni luce dalla contemporaneità. Ecco perché Mbappé e Inés Rau, probabilmente, stanno aspettando il momento giusto per parlare della prima storia d’amore con una protagonista transgender nel mondo del pallone.

A cura di Giulia Turco

Lui è la stella del calcio francese, lei è l'indossatrice che ha già fatto la storia delle passerelle. Inés Rau, 32 anni, è stata la prima modella transgender che ha posato per la copertina di Playboy, storica rivista che ha portato alla luce forme e curve di donne dai canoni imposti dalla società. La 32enne di Nancy ha rotto gli schemi non solo nella moda, ma anche nel mondo del calcio, dove l'amore transgender è ancora un clamoroso tabù. È certo, però, che per portare alla luce la sua storia con Kylian Mbappè, sarà soltanto questione di tempo.

L'amore del Piede d'oro francese e Inés Rau

La coppia infatti non ha ancora ufficializzato il loro legame, ma il gossip è certo che si frequentino almeno da inizio anno. La prima apparizione pubblica è stata lo scorso maggio sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. Poi la modella è stata vista in spiaggia tra le braccia del campione e le paparazzate sono proseguite per tutta l'estate. Non è mai scesa nei dettagli della sua vista sentimentale, ma in un'intervista rilasciata ad Elle, Inés Rau ha dichiarato: "Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono". Lui è Kylian Mbappé, l'attaccante parigino di 24 anni che ai Mondiali in Qatar ha fatto sognare con una tripletta che lo ha portato alla Scarpa d'oro.

Chi è Inés Rau, la modella francese fidanzata con Mbappé

I tabù di genere coinvolgono ancora troppo da vicino il mondo dello sport internazionale. Se ad esempio il rugby ha aperto ai primi coming out da parte degli sportivi, il calcio sembra ancora chiuso in una bolla lontana anni luce dalla contemporaneità. Ecco perché Mbappé e Inés Rau stanno probabilmente aspettando il momento giusto per parlare a chiare lettere della prima storia con una protagonista transgender nel mondo del pallone. La modella sta già portando avanti da anni una battaglia personale per l'accettazione di storie come la sua. Nata a Nancy, con origini nordafricane, è entrata giovanissima nel giro della movida parigina e a 16 anni si è sottoposta all'operazione per il cambio di genere. Ha scritto anche un libre, Femme, con la sua autobiografia: “È una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa. Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri, si tratta di amare se stessi”.