George Ciupilan dopo l’incontro con la ex al GF Vip: “Mi piace ancora, voglio sapere se è fidanzata” George Ciupilan vuole sapere se Samara Tramontana è single o impegnata, dal momento che sembra essere ancora interessato a lei. Il giovane Tiktoker ha incontrato l’ex fidanzata nel corso della puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip, dove la ragazza gli ha chiesto scusa e gli ha fatto sapere di voler riallacciare i rapporti.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

George Ciupilan è rimasto particolarmente scosso dall'incontro con l'ex fidanzata Samara Tramontana nel corso della puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip. La ragazza gli ha chiesto scusa per il modo brusco in cui è finita la loro relazione e ha espresso l'intenzione di riallacciare con lui un rapporto di amicizia. Il giovane Tiktoker ha accettato le scuse e, dopo la diretta, si è lasciato andare a una confessione sulla piacevole sorpresa ricevuta.

La confessione di George dopo l'incontro con l'ex fidanzata

George ha parlato con Luca Onestini dell'incontro avuto in giardino con la ex Samara Tramontana. Il loro rapporto, per il concorrente, non sembra essere una questione chiusa del tutto, tanto che avrebbe voluto sapere se fosse single o fidanzata: "Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno in diretta davanti a tutti"."Ti piace ancora? Senti qualcosa per lei?", ha poi chiesto Onestini al compagno. "Certo, poi lei è una bella ragazza. L'avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l'esperienza. Sono nel pallone, non me l'aspettavo questa sorpresa. Scoprirò se è fidanzata quando uscirò". George quindi vuole sapere se sia single o fidanzata. La risposta (che scoprirà una volta fuori) deluderà le sue aspettative: la Tiktoker è impegnata con Cristian Daloi.

L'incontro tra George Ciupilan e l'ex Samara al GF Vip

Come ha spiegato anche Alfonso Signorini, la storia tra George e Samara si è interrotta bruscamente dopo circa un anno e lui ci è rimasto molto male. Nella puntata del 19 dicembre del GF Vip, il giovane Tiktoker ha potuto incontrare l'ex fidanzata, che gli ha chiesto scusa e gli ha fatto sapere che le piacerebbe avere un rapporto di amicizia:

Ti ho seguito tantissimo, mi sono emozionata a vedere il tuo percorso e non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana, corta, ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e forse anche troppo infantili. Mi dispiace, voglio mettere da parte questa situazione e avere con te quel tipo di rapporto umano di amicizia che non abbiamo mai avuto.

George è rimasto decisamente molto sorpreso nel vedere Samara e ha accettato le sue scuse: "É assurdo venderti qua, non me lo aspettavo, sono emozionato. Accetto le scuse".