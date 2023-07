Kyle Richards e Mauricio Umansky smentiscono il divorzio: “Anno difficile, ma ci amiamo troppo” Kyle Richards e Mauricio Umansky con un post su Instagram smentiscono le voci circolate negli ultimi giorni lanciate da People.com: il divorzio non è in programma, nonostante abbiano vissuto un anno difficile. “Ci amiamo e rispettiamo profondamente. Rispettateci”.

A cura di Gaia Martino

Kyle Richards e Mauricio Umansky hanno rotto il silenzio riguardo le voci circolate sul loro matrimonio. L'attrice, star di The Real Housewives of Beverly Hills, con un post condiviso insieme al marito, noto agente immobiliare, ha spiegato di aver vissuto un anno difficile, ma "le dichiarazioni riguardanti il divorzio sono false". Il tabloid People.com aveva lanciato l'indiscrezione sostenendo che i due abbiano vissuto gli ultimi tempi da "separati in casa". La coppia nelle ultime ore ha confermato la crisi ma tra loro vive ancora un forte sentimento: "Ci amiamo e ci rispettiamo".

Le parole di Kyle Richards e Mauricio Umansky

"Tutte le dichiarazioni riguardanti il divorzio sono false": con queste parole Kyle Richards e Mauricio Umansky hanno aperto il loro messaggio su Instagram. Dopo la notizia lanciata da People.com che parlava di divorzio tra loro, sono intervenuti con un post per chiarire la situazione: "Sì, abbiamo avuto un anno difficile. Il più difficile del nostro matrimonio. Ma entrambi ci amiamo e ci rispettiamo profondamente. Non c'è stato alcun errore da parte di nessuno. Anche se siamo sotto gli occhi di tutti, chiediamo di poter risolvere i nostri problemi in privato. Anche se può essere divertente speculare, vi preghiamo di non creare storie false per adattarsi a un'ulteriore narrazione giornalistica".

Il matrimonio nel '96 e le tre figlie

Kyle Richards ha incontrato il marito per la prima volta nel '94: erano in discoteca e da allora non si sarebbero mai più separati. Si sono sposati nel gennaio del '96 e da allora hanno allargato la famiglia dando il benvenuto a tre figlie, Alexia (27 anni), Sophia (23 anni) e Portia (15 anni). Lo scorso weekend era emerso che i due stavano affrontando una drastica separazione, seppur in casa: "Restano amici mentre cercano di capire cosa li attende", le parole del tabloid People prima della smentita.