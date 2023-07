Kyle Richards sobria da un anno: “L’alcol mi rendeva depressa, liberarmene è stato facile” Kyle Richards festeggia il primo anno da sobria: l’attrice statunitense, star di The Real Houseviwes of Beverly Hills, ha condiviso con i followers di Instagram i primi 365 giorni senza alcol. “Mi rendeva depressa, ho capito che non mi serviva più. Non mi sono mai sentita così bene”.

Kyle Richards festeggia il suo primo anno da sobria. L'attrice statunitense, una delle protagoniste di The Real Housewives of Beverly Hills con un lungo messaggio condiviso su Instagram ha raccontato ai followers di aver smesso di bere alcol un anno fa: "Diverse cose mi hanno spinto a smettere", le prime parole a corredo di un selfie.

Le parole di Kyle Richards

"Oggi festeggio il primo anniversario della mia liberazione dall'alcol": così Kyle Richards ha iniziato il lungo messaggio social condiviso con i fan. L'attrice ha spiegato che diverse cose l'hanno spinta a non toccare più un bicchiere: "Non mi serviva più fisicamente, mentalmente o psicologicamente. Oggi non mi sono mai sentita così bene, così lucida. Sono ancora divertente, ed è stato più facile di quanto io pensassi". La protagonista di The Real Housewives of Beverly Hills ha spiegato di non essere una donna "che cede alle influenze" dei suoi coetanei: molti non avevano capito il suo problema con l'alcol, ha spiegato. "Mi faceva sentire depressa il giorno dopo, indipendentemente da quanto fosse stata divertente la sera prima. La vita ci riserva giorni difficili, e non ho intenzione di aggiungerne altri alla lista". Ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua esperienza dopo aver ricevuto numerosi messaggi da parte dei fan: "Ho deciso di condividere qui, oggi, il mio 356esimo giorno".

Il matrimonio con Mauricio Umansky in crisi

Dopo le voci circolate che parlavano di un divorzio imminente, Kyle Richards e il marito Mauricio Umansky ad inizio luglio hanno spiegato ai fan la situazione circa il loro matrimonio. Fidanzati dal '94, la coppia si è sposata nel 1996 e ha dato vita a tre figlie, Alexia, Sophia e Portia. People.com, dopo aver ascoltato alcune fonti, aveva annunciato che negli ultimi tempi erano separati in casa. Il 4 luglio è arrivata la smentita: "Abbiamo avuto un anno difficile, il più difficile vissuto insieme, ma ci amiamo e rispettiamo. Non c'è stato alcun errore da parte di entrambi. Vogliamo risolvere i nostri problemi in privato", le parole in un post su Instagram.