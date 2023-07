Naomi Watts, il racconto della menopausa a 36 anni: “Ero fuori controllo, non è stato facile per me” Naomi Watts, attrice oggi 54enne, ha raccontato al magazine Hello come ha vissuto l’arrivo della menopausa in giovane età: “Avevo 36 anni e sentivo di stare andando completamente fuori controllo”. Con il tempo ha cambiato visione di vita: “Questo viaggio mi ha portato a capire me stessa”.

A cura di Gaia Martino

Naomi Watts, attrice britannica che oggi ha 54 anni, al magazine Hello ha affrontato il tema della menopausa. La sua è arrivata in giovane età, aveva solo 36 anni quando si è ritrovata ad affrontare il momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della fertilità. "Sentivo di stare andando completamente fuori controllo", le parole nella lunga confessione al magazine. Ora è co-presidente di Menopause Mandate, organizzazione senza scopo di lucro che offre alle donne la giusta informazione riguardo l'argomento.

La confessione di Naomi Watts

"Sbalzi d'umore, sudorazione notturna ed emicrania", questi sono stati i principali sintomi che hanno colpito Naomi Watts nel momento in cui è entrata in menopausa. "Sentivo di star andando completamente fuori controllo" ha spiegato al magazine Hello: "Entrare in menopausa in così giovane età non è stato facile, soprattutto in un periodo in cui non se ne parlava e c'erano pochissime informazioni disponibili al riguardo". Il cambiamento le ha permesso, però, anche di comprendere maggiormente se stessa: "Attraversare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, sono uscita dal tunnel sentendomi completamente me stessa. Riconoscermi come persona mi ha regalato molta libertà". Per questo motivo ha deciso di collaborare con Menopause Mandate, un'organizzazione senza scopo di lucro che regala sostegno alle donne che entrano in menopausa.