Halle Berry a 57 anni: “Sono in menopausa. Vita finita? Mi sento al meglio” Halle Berry, a pochi giorni dal suo 57esimo compleanno, mette pubblicamente in dubbio lo stigma sociale connesso alla menopausa. E incoraggia le donne a fare altrettanto.

A cura di Stefania Rocco

Halle Berry continua a dare prova di grande consapevolezza e invita le donne a seguire il suo esempio. Alla soglia dei 57 anni – compiuti oggi 14 agosto – l’attrice rivendica il benessere guadagnato in un’era della vita connessa a uno stigma sociale ormai superato: quello della menopausa. In un video realizzato in collaborazione con Women’s Health, l’attrice rivendica la sua femminilità, mai scalfita dallo scorrere del tempo:

Sono stata colpita all’improvviso dalla menopausa, e sto cercando di sfidare e di mettere alla prova tutto quello che sapevo a riguardo. La tua vita è finita, la società non ha spazio per te. Ritirati. Fai le valigie. Non è vero. Non è vero che devi apparire in un certo modo o sentirti in un altro. Io mi sento al meglio adesso che ho 56 anni.

Halle Berry: “Sono solida, so cosa ho da dire”

Berry aggiunge di avere trovato una dimensione ideale che le consente di essere più centrata e consapevole oggi di quanto sia mai stata in passato: “Ho tantissimo da offrire. Sono solida nella mia femminilità e nel mio essere donna. So cosa ho da dire, anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo con me. Bisogna abbracciare e accettare il periodo della vita in cui si è, che sia di esplorazione, ricerca di se stesse, di curiosità”.

I primi capelli grigi postati sui social

Già in passato Halle Berry aveva invitato le coetanee a una serena ricerca di consapevolezza. Era accaduto quando, lo scorso anno, aveva postato una foto su Instagram mostrando i primi capelli grigi. “Al mio uomo piacciono. Se avete lamentele prendetevela con lui”, aveva aggiunto divertita. Il suo compagno è il musicista Van Hunt, al quale è legata dal 2020. L’attrice ha alle spalle tre matrimonio: con David Justice, dal 1992 al 1996, con Eric Benét, dal 2001 al 2004, e con Olivier Martinez, dal 2013 al 2016.