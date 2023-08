Halle Berry e Olivier Martinez divorziano: “Lei dovrà pagare 8mila dollari al mese per il figlio” Halle Berry e Olivier Martinez ufficializzano il divorzio. PageSix rivela l’accordo secondo i documenti depositati ieri presso la Corte Superiore di Los Angeles: “Lei dovrà pagare 8 mila dollari al mese per il mantenimento del figlio, più spese sanitarie e scolastiche”.

A cura di Gaia Martino

Halle Berry e Oliver Martinez hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. Il divorzio arriva dopo 8 anni di battaglie in tribunale: nell'ottobre 2015 i due attori annunciarono la fine della loro storia, la lotta iniziò un anno dopo a causa di problemi legati all'affidamento del figlio di 9 anni, Maceo. Si legge su Page Six che, secondo i documenti del tribunale depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles ieri, la star di Catwoman sarebbe ora costretta a pagare una grossa cifra per le spese del figlio.

Quanto dovrà pagare Halle Berry

Secondo PageSix Halle Berry e Oliver Martinez hanno finalizzato le pratiche del divorzio. I documenti del tribunale di Los Angeles svelano, si legge, che la star di Catwoman dovrà pagare 8 mila dollari al mese per il mantenimento del figlio di 9 anni, Maceo, nato dal matrimonio con l'attore. Le sarebbe stato inoltre ordinato di pagare il 4,3 % di qualsiasi spesa superiore ai 2 milioni di dollari, ovvero il "mantenimento aggiuntivo" e le tasse, le uniformi e il materiale scolastico: "I pagamenti però andranno direttamente alla scuola, non all'ex marito". A lei anche le spese dell'assicurazione sanitaria e il 100% delle spese mediche non assicurate, "compresa la terapia". Entrambi i genitori, in questo modo, avranno la custodia fisica del figlio: potranno stare in sua compagnia per metà della settimana ciascuno.

L'annuncio della separazione nel 2015

Con un comunicato diffuso nel 2015 la coppia annunciò la loro separazione. "Con il cuore pesante siamo giunti alla decisione di divorziare. Vogliamo andare avanti con amore e rispetto l'uno per l'altro e focalizzandoci insieme su ciò che è meglio per nostro figlio. Ci auguriamo a vicenda nient'altro che la felicità nella vita e confidiamo che rispettiate la nostra privacy e, soprattutto, quella dei nostri figli in questo periodo difficile", le parole con le quali misero fine al loro matrimonio celebrato due anni prima.