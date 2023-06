LoveMi, Fedez con Ivano Monzani a un anno dal meme: “Lo teniamo dietro il palco, ha troppi fan” Il rapper, organizzatore dell’evento in piazza Duomo, scherza con l’addetto alla sicurezza che un anno fa era diventato celebre grazie a un meme per un’espressione di sconcerto durante una delle esibizioni.

A cura di Andrea Parrella

"Quest'anno Ivano lo teniamo dietro al palco perché ha troppi fan", dice Fedez mostrandosi insieme a Ivano Monzani, responsabile della sicurezza di molti eventi pubblici e concerti, diventato un vero e proprio idolo lo scorso anno. Era la prima edizione di LoveMi, la manifestazione musicale organizzata da Fedez, quando l'addetto alla sicurezza, catturato da una diretta social, era diventato virale perché ripreso durante l'esibizione del rapper Parky con un espressione disgustata rispetto alle parolacce pronunciate sul palco dal cantante.

L'incontro tra Fedez e Monzani a LoveMi 2023

A un anno di distanza è proprio Fedez a scherzarci, postando sui social una storia durante l'evento in cui si mostra insieme a Monzani e gioca sulla necessità di piazzarlo nel dietro le quinte proprio per la troppa fama. "Mi tocca", ha commentato l'addetto alla sicurezza con ironia

Quando Ivano Monzani è diventato un meme

Ma in che modo Monzani è diventato a tutti gli effetti un meme? Nel 2022, durante il LoveMi, Monzani si è trovato inquadrato sul lavoro mentre sul palco alle sue spalle Parky stava cantando Blauer, con versi come "Figlio di pu**ana non fino**hio", "la scena in Ita è piena di ri**hioni", "Metto rapper pu**ane in ginocchio". Slang da "ghetto boy" e insulti nei confronti dei rivali, Ivano Monzani ascolta con lo sguardo perso nel vuoto e nei momenti clou, quelli con parolacce e frasi forti, non cela il proprio sdegno e non riesce a trattenere le espressioni di sconcerto. Da lì il meme, simbolo del disagio.

LoveMi 2023, i cantanti sul palco

Ricchissimo il programma della nuova edizione di LoveMI. Si spazia tra i generi, ovviamente, come avvenne lo scorso anno, pescando tra artisti già noti a giovanissimi, quelli più mainstream ad altri più di nicchia. Benché non sia ancora chiara la scaletta, probabilmente tutti gli artisti uniranno i loro ultimi successi ad alcune canzoni che hanno segnato le proprie carriere. Ecco i cantanti, non in ordine di uscita:

Achille Lauro,

Andrea Damante,

Angelina Mango,

ANNA,

Annalisa,

Articolo 31/J-Ax,

AVA,

Bresh,

Caneda,

Capo Plaza,

Clara,

Francesca Michielin,

Fred De Palma,

gIANMARIA,

Il Pagante,

La Sad,

Lazza,

Luigi Strangis,

Mara Sattei,

Massimo Pericolo,

Matteo Paolillo,

MILES,

Rondodasosa,

Seryo,

Speranza,

Tananai,

Tedua,

Tony Effe,

VillaBanks