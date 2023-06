Fedez presenta i cantanti a LoveMi: “Una serie di amici, non tanti perché ne sono rimasti pochi” Fedez sul palco del LoveMi ha presentato gli artisti che hanno preso parte all’evento, “una serie di amici” ha detto prima di chiamare Mara Sattei e Tananai per cantare insieme “La dolce vita”: “Non tanti perché non me ne sono rimasti molti” ha continuato.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, martedì 27 giugno, è andato in scena per il secondo anno consecutivo il concerto evento LoveMi ideato da Fedez. Tantissimi artisti italiani si sono esibiti sul palco in una Piazza Duomo gremita di persone: a condurre l'evento Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Quando è arrivato il momento di far ballare il pubblico con "La dolce vita", la hit della scorsa estate, il rapper ha presentato i suoi colleghi Mara Sattei e Tananai descrivendoli come i "pochi amici che mi sono rimasti". Dopo la lite non risolta con Luis Sal, Fedez aveva confessato che alla base della lunga serie di rapporti interrotti c'è un carattere complesso che spesso lo spinge ad allontanare le persone.

La presentazione di Fedez

Durante il concerto LoveMi, Fedez ha fatto presente al pubblico la quantità di artisti chiamati a partecipare all'evento legato a una raccolta fondi destinata a sostenere l'Associazione Andrea Tudisco OdV che opera con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. Prima di presentare Mara Sattei e Tananai, ha commentato: "Una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti".

Pochi giorni fa il rapper, al podcast TalkInk, ha raccontato di avere un carattere molto impulsivo che lo ha portato, spesso, a far allontanare le persone da sé. Prima J-Ax, poi Rovazzi, ora Luis Sal. Con tutti i suoi cari amici Fedez ha litigato duramente fino a interrompere ogni rapporto. Mentre con i primi due, a distanza di anni, avrebbe ritrovato la pace, con Luis Sal la lite non sarebbe affatto risolta.

I cantanti sul palco di LoveMi 2023

La nuova edizione di Love Mi andata in scena ieri sera, in diretta su ItaliaUno dalle 19, ha visto tantissimi artisti sul palco. Dai più giovani ai veterani dei palchi d'Italia, si sono esibiti Achille Lauro, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo31 e J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Lazza, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks, Speranza, Seryo, MILES, Gemitaiz, Luigi Strangis, tutti a sostegno della Associazione Andrea Tudisco OdV.