Fedez dopo la lite con Luis Sal: “Ho il vaffa facile, ma non tollero i rapporti di facciata” In uno scambio di battute con il tatuatore Gabriele Anakin, Fedez si racconta e ammette di avere un carattere che, per inclinazione, lo porta a scontrarsi spesso: “Ho il vaffa molto facile, In questo ambiente dovresti riuscire a mantenere dei rapporti anche idilliaci e finti, di facciata. E io non ci riesco”.

A cura di Giulia Turco

Dopo la lite non risolta con Luis Sal, Fedez si racconta ammettendo che alla base della lunga serie di rapporti interrotti nel corso della sua carriera, c’è un carattere complesso che con gli anni ha imparato ad accettare. “Le critiche che mi faccio? Che sono molto impulsivo”, ha raccontato nel corso del podcast Talk Ink condotto dal tatuatore Gabriele Anakin. “Nei rapporti do veramente tanto e quando rimango ferito la sofferenza è tale da avere reazioni molto impulsive”.

Fedez e il carattere impulsivo

L’accusa che spesso gli viene rivolta infatti è proprio quella di essere fin troppo ego riferito e di trovarsi puntualmente al centro di un litigio con amici o collaboratori. “Sono egocentrico è vero, come chiunque fa questo lavoro e non credo sia un reato o qualcosa di grave da correggere”, spiega Fedez. “Essere egocentrico non vuol dire avere grande stima di te stesso, non sono due cose che vanno di pari passo, Io sono egocentrico, ma non ho una grande stima di me stesso”, chiarisce. “Non ho mai avuto la situazione di sentieri a due metri da terra e sentirmi arrivato”. Poi conclude: "Sono un eterno insoddisfatto. Forse un giorno in cui sono stato molto felice è stato quando io e Ax abbiamo fatto San Siro con 80.000 persone con il palco in mezzo".

La lite non risolta con Luis Sal

Le ultime notizie circa la lite che ha tenuto il pubblico incollato ai social risale allo scorso 9 giugno, quando Fedez ha risposto al contrattacco di Luis Sal, diventato virale con il video che ha generato il meme ‘Dillo alla mamma, dillo all’avvocato’. Da allora l’accusa del rapper nei confronti dell’amico e collaboratore è stata quella di essere il responsabile di una perdita economica importante derivante dal podcast e di non aver portato a termine gli impegni presi. “Ho il vaffa molto facile, per intenderci”, si è giustificato il rapper. “In questo ambiente dovresti riuscire a mantenere dei rapporti anche idilliaci e finti, di facciata. Chi lo fa dimostra furbizia e intelligenza”, spiega. “Non la vedo come una cosa brutta, ma io non riesco a farlo. Meglio così o farsi terra bruciata intorno?”.