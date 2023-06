Tom Hanks rifiutò la parte in “Harry, ti presento Sally” perché troppo felice del suo divorzio Tom Hanks avrebbe rifiutato il ruolo di Harry Burns, nell’iconico film “Harry ti presento Sally”, perché in quel periodo era piuttosto felice di aver divorziato, cosa che non accade al protagonista del film. Questo è quanto rivela l’attuale moglie, Rita Wilson, in un’intervista.

A cura di Ilaria Costabile

Uno dei film che ha fatto la storia delle love comedy americane, ovvero Harry ti presento Sally, sarebbe potuto essere completamente diverso da come è stato visto finora. Il ruolo del protagonista maschile, infatti, era stato proposto a Tom Hanks che, però, in quel momento decise di non accettarlo perché stava vivendo un particolare momento della sua vita, come spiega la moglie Rita Wilson, intervistata nel podcast "A Table for Two with Bruce Bozzi".

Perché Tom Hanks ha rifiutato il ruolo di Harry

La moglie del noto attore americano, nonché lei stessa attrice e produttrice, ha raccontato che l'iconico ruolo di Harry Burns sarebbe stato proposto a Tom Hanks, che però era nel pieno del divorzio dalla sua prima moglie, Samantha Lewes, con la quale è stato sposato dal 1978 al 1987, ed era davvero entusiasta di aver messo fine al suo matrimonio, dal quale aveva comunque avuto due figli Colin e Elizabeth. Wilson racconta: "Non riusciva a capire come una persona che andava incontro ad un divorzio potesse provare un'emozione diversa da, ‘Sono così felice'", che è in effetti quello che patisce il protagonista del film che, all'ennesimo incontro con Sally, è in preda allo sconforto perché sua moglie ha deciso di lasciarlo per viversi la storia con un altro uomo. A quanto pare, quindi, lo stato d'animo di Tom Hanks non era adatto ad interpretare un ruolo del genere, piuttosto distante a quello che stava attraversando in quel momento, perciò la parte fu affidata a Billy Crystal.

Tom Hanks e Meg Ryan in C’è posta per te (1998)

Tom Hanks ha poi recitato con Meg Ryan

La commedia scritta da Nora Ephron e diretta da Rob Reiner era del 1989, a distanza di poco meno di dieci anni, Tom Hanks fu protagonista insieme a Meg Ryan, che nel precedente film interpretava proprio Sally, di un'altra commedia romantica che ha segnato la storia di Hollywood, ovvero "C'è Posta per te", diretto nuovamente da Nora Ephron, in cui i due finivano per innamorarsi via e-mail, pur trovandosi nello stesso quartiere ed essendo praticamente la nemesi l'uno dell'altra.