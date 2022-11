“Kendall Jenner e Devin Booker si sono lasciati in segreto il mese scorso” Stando a quanto ha fatto sapere una fonte a People, Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati il mese scorso in segreto. Pare che i due abbiano scelto di dedicarsi alle rispettive carriere e per questo di interrompere la loro relazione sentimentale.

A cura di Elisabetta Murina

Kendall Jenner e Devin Booker si sono lasciati. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito People, secondo il quale la coppia avrebbe messo un punto alla loro relazione il mese scorso, senza annunci ufficiali, per dare priorità alle loro carriere.

Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati

Stando a quanto ha fatto sapere una fonte al sito americano, la modella e l'attaccante dei Phoenix Suns avrebbero messo fine alla loro storia d'amore il mese scorso. Una rottura che sarebbe passata in sordina, dal momento che nessuno dei due l'ha annunciata pubblicamente. Il motivo sarebbe la volontà di dedicarsi ai rispettivi impegni lavorativi: "Entrambi hanno programmi incredibilmente impegnativi in questo momento con le loro carriere e hanno deciso di farne una priorità". Per Kendall Jenner, 27 anni, questo include la sua linea di Tequila 818 e la sua carriera di modella. Per Booker invece è principalmente il suo coinvolgimento con l'NBA. "Hanno molto amore e rispetto l'uno per l'altro e desiderano solo il meglio", ha poi aggiunto un'altra fonte. I due sarebbero arrivati alla decisione con lo stesso tempismo, ma pare abbiano in programma di rimanere in contatto.

La storia tra Kendall Jenner e Devin Booker

Kendall Jenner e Devin Booker si sono conosciuti nel 2020, ma hanno ufficializzato il loro legame sono a San Valentino del 2021. All'epoca una fonte ha detto a People: "Quello che prima sembrava un legame divertente, ora è una relazione". Pare non sia la prima volta però che la modella e il giocatore decidono di allontanarsi: già a giugno alcune fonti hanno riferito che la coppia aveva messo fine al loro rapporto, durato due anni. Ma si era trattato di una crisi temporanea e appena due mesi dopo, ad agosto, la modella aveva confermato che erano ancora insieme.