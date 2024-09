video suggerito

Katy Perry: “Se mio marito Orlando Bloom pulisce la cucina e lava i piatti, lo premio con atti sessuali” Ospite del podcast Call Her Daddy, Katy Perry si racconta senza filtri. Dal suo “love language” nei confronti di un partner disposto a dare una mano con le faccende di casa fino al suo tipo ideale: “Non sono più attratta dai narcisisti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Katy Perry ricompensa il marito con atti sessuali se svolge le faccende domestiche. È la pop star a lasciarlo intendere in una clip teaser della sua prossima apparizione nel podcast Call Her Daddy. "Se controllo la cucina ed è pulita, se hai lavato piatti e hai chiuso tutte le porte della dispensa allora è meglio che tu sia pronto a farti succhiare il c***o" rivela alla conduttrice Alex Cooper in merito al trattamento che riserva al marito Orlando Bloom. Nel corso dell'intervista elenca anche quali siano per lei i campanelli d'allarme, le "red flags", in una relazione e ammette di non essere più attratta dai narcisisti.

Katy Perry e le rivelazioni nel podcast ‘Call Her Daddy'

Katy Perry si racconta senza filtri nel podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper. "Se controllo la cucina ed è pulita, se hai lavato piatti e hai chiuso tutte le porte della dispensa allora è meglio che tu sia pronto a farti succhiare il c***o – spiega ridendo la cantante – Questo è il mio linguaggio d'amore. Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso comprarmela da sola. Lava solo i fo**uti piatti! Ti succhierò il c***o. È così facile".

Katy Perry: "Non sono più attratta dai narcisisti"

Nel corso dell'intervista la conduttrice chiede a Katy Perry se abbia "un tipo ideale". "No, semplicemente non sono più attratta dai narcisisti" ammette la cantante. Alla domanda su quali siano i "campanelli d'allarme" in una relazione che le farebbero dire "non lo sopporto più" risponde: "Chiunque cambi constantemente le carte in tavola o faccia venire meno il suo supporto. Chiunque dica di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stessa o che semplicemente non aiuta". È a questo punto della conversazione che tira in ballo il suo "love language", riferendosi al trattamento che riserva a chiunque sia disposto a dare una mano con le faccende di casa.