Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio, lui vuole trasferirsi a Tokyo ma lei non vuole seguirlo Kanye West e Bianca Censori stanno per separarsi: lui vuole trasferirsi nella capitale giapponese, lei vuole tornare nella sua Australia. Ecco tutte le indiscrezioni.

La coppia più stravagante di Hollywood e dintorni sta per dirsi addio. Secondo Tmz, Kanye West e Bianca Censori sarebbe diretta verso il divorzio dopo due anni di matrimonio. Le loro uscite sempre a metà strada tra il bizzarro e l'esibizionismo, le chiacchiere sulla passività di lei e il dominio di lui sulla coppia: Kanye West e Bianca Censori hanno sempre dato grande materiale al mondo del gossip. Nelle prime ore della sera italiana di lunedì arrivano le indiscrezioni di Tmz: i due si sarebbero separati alcune settimane fa, con Bianca che ha deciso di fare ritorno in Australia per trascorrere del tempo con la sua famiglia dopo la rottura.

Le uscite di Kanye West da solo

C'è grande silenzio intorno alla coppia. Tmz è riuscita a ipotizzare i motivi della rottura: lui avrebbe deciso di trasferirsi definitivamente a Tokyo, una scelta che sarebbe stata mal digerita da lei. Inoltre, negli ultimi tempi Kanye West è stato visto sempre da solo anche nei ristoranti, dove di solito è invece sempre stato al fianco di Bianca Censori. Un altro indizio, come scrive Tmz, è arrivato a fine settembre durante un evento di wrestling: Kanye West era lì tra il pubblico, ma senza Bianca. L'ultimo avvistamento insieme risale al 20 settembre per una giornata di shopping.

Il mistero sul matrimonio, le prime ombre

Il matrimonio di Kanye e Bianca è sempre stato avvolto dal mistero. La coppia ha stupito tutti con le nozze segrete celebrate a dicembre 2022 a Palo Alto, in California. La coppia è riuscita sempre a mantenere la loro unione lontana dagli occhi indiscreti della stampa fino a quando non è stata resa pubblica qualche tempo dopo. Bianca era l'architetto di Kanye West. In breve tempo, dopo la separazione del rapper e producer da Kim Kardashian, lei è riuscita a inserirsi perfettamente nella sua famiglia, passando grande tempo soprattutto con i figli che lui ha avuto dalla socialite. Poi, le prime ombre: la notizia di una rottura a causa di questa decisione che Kanye avrebbe preso, il trasferimento a Tokyo, e sul quale lui non ha intenzione di tornare indietro. Bianca vuole tornare in Australia, invece, per riflettere sul suo futuro professionale.