Kaley Cuoco diventerà mamma, l’attrice di The Big Bang Theory aspetta una femmina Kaley Cuoco, star della serie The Big Bang Theory, diventerà mamma per la prima volta. L’attrice, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato di aspettare una femminuccia dal compagno Tom Pelphrey.

A cura di Elisabetta Murina

Kaley Cuoco è incinta. L'attrice, nota per aver interpretato il ruolo di Penny nella famosa serie The Big Bang Theory, ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta di una bambina. La bella notizia con un post su Instagram, in cui ha condiviso il momento della scoperta del sesso e alcune foto con il compagno Tom Pelphrey, anche lui attore.

L'annuncio della gravidanza

"La baby girl Pelphrey arriverà nel 2023, siamo grati e più felici che mai", ha scritto Kaley Cuoco nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare la didascalia una serie di scatti di questi mesi: la star insieme al compagno con il test di gravidanza, nel momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa, poi la scoperta del sesso del bambino con una torta rosa. La prima figlia della star, 36 anni, e del compagno, anche lui attore nella serie Ozark, sarà una femminuccia e nascerà nel 2023.

L'amore tra Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey sono una coppia dal 2021, anno in cui l'attrice ha firmato le carte del divorzio dall'ex marito Karl Kook. I due si sono conosciuti sul set della prima stagione della serie Netflix Ozark, dove l'attore ha recitato. "Quando ho incontrato Tom, è stato assolutamente amore a prima vista", aveva raccontato la star quando aveva debuttato sul red carpet degli Emmy 2022 insieme al compagno, dove entrambi erano candidati. "È stato come se gli angeli avessero iniziato a cantare. E io ho pensato: “Alleluia!”. È stato molto magico… È stato perfetto.