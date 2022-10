Hilary Swank diventerà mamma per la prima volta, la diva aspetta due gemelli Hilary Swank diventerà mamma di due gemelli. L’attrice, che ha 48 anni, ha annunciato la notizia in diretta tv ospite da Good Morning America, dichiarando di aspettare questo momento da molto tempo.

A cura di Ilaria Costabile

Hilary Swank diventerà mamma per la prima volta a 48 anni. Lo ha annunciato mentre era ospite da Good Morning America, dichiarando di aspettare da tempo questo momento e di essere davvero felice insieme a suo marito, l'imprenditore Philip Schneider.

Hilary Swank in dolce attesa

L'annuncio è arrivato nel corso di quella che sembrava essere una normale chiacchierata in uno studio tv, con la conduttrice del programma, Robin Roberts, che ha candidamente chiesto all'attrice come stesse e se in questo periodo ci fosse qualcosa di significativo da raccontare, probabilmente già a conoscenza della notizia che la star avrebbe dato di lì a pochi minuti. Ed è così che Hilary Swank ha rivelato al cospetto dell'America intera, dal momento che Good Morning America è uno degli show mattutini più visti dagli americani:

Sì, lo so. Sono così felice di condividerlo con te e con l'America in questo momento. È una cosa che desideravo da molto tempo: La prossima notizia è che diventerò mamma! Sarò una mamma, e non solo di uno, ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci, è così bello poterne parlare e condividerlo.

Il matrimonio nel 2018 e la nuova serie da protagonista

L'attrice e suo marito Philip Schneider si sono sposati nell'agosto 2018, ormai ben quattro anni fa, dopo una relazione alle spalle di due anni. Le nozze sono state celebrate in segreto, anche se l'attrice ha voluto celebrare il suo amore con una cerimonia da favola, immersa nel verde in California e indossando un abito da sposa completamente in pizzo bianco con un lungo e sontuoso velo. I due non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e finalmente il loro sogno sta per prendere forma. Intanto l'attrice tornerà presto in tv con una serie prodotta dalla ABC ovvero Alaska Daily, in cui interpreta il personaggio di Eileen Fitzgerald, una giornalista di New York che si trasferisce in Alaska per lavorare per un quotidiano ad Anchorage, dove inizierà ad indagare su una serie di vicende cercando di portare alla luce la verità.