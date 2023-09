Jovanotti festeggia l’anniversario di nozze con Francesca Valiani, la romantica dedica alla moglie Jovanotti festeggia il 15esimo anniversario di matrimonio con Francesca Valiani, che ha sposato nel 2008 a Cortona. Per l’occasione, il cantante ha dedicato alla moglie un romantico messaggio sui social, accompagnato da una foto del matrimonio.

Il 6 settembre è un giorno speciale per Jovanotti. Lorenzo Cherubini festeggia l'anniversario di matrimonio con la moglie Francesca Valiani, che ha sposato nel 2008 a Cortona. Un amore sbocciato diversi anni fa e coronato dalla nascita della figlia Teresa. Per l'occasione, il cantante- tornato da poco in Italia dopo un incidente in bici a Santo Domingo- ha dedicato un romantico messaggio su Instagram alla sua dolce metà.

La dedica di Jovanotti alla moglie Francesca per l'anniversario

"Love you Francesca, come ogni 6 settembre, come ogni giorno forever", è questo il messaggio che Jovanotti ha dedicato alla moglie Francesca in occasione del loro 15esimo anniversario di matrimonio. Una romantica frase d'amore che accompagna uno scatto del matrimonio, celebrato nel 2008 a Cortona. Il cantante stringe amorevolmente la compagna, indossando un completo e un paio di occhiali da sole a forma di cuore. Presente alla cerimonia anche la figlia Teresa, che ha suonato il violino rendendo ancora più magica l'atmosfera.

La storia d'amore tra Jovanotti e Francesca Valiani

Jovanotti e Francesca Valiani si conoscono da quando erano ragazzi. "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio", ha raccontato la donna a proposito delle prime volte in cui passava del tempo con Lorenzo Cherubini. I due si sono messi insieme ufficialmente insieme nel 1994 e, quattro anni dopo, è nata la figlia Teresa, alla quale il cantautore ha anche dedicato la famosa canzone A Te. Il matrimonio poi nel 2008, nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, accompagnati dal violino della figlia.