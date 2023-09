Justin Bieber festeggia cinque anni di matrimonio con la moglie Hailey, la romantica dedica d’amore Justin e Hailey Bieber festeggiano cinque anni di matrimonio. Sono convolati a nozze nel 2018 con rito civile, mentre nel 2019 hanno rinnovato le promesse con una cerimonia religiosa, seguita da un grande party. Per il loro giorno speciale, il cantane ha scritto una romantica dedica d’amore alla moglie.

A cura di Elisabetta Murina

Justin Bieber e Hailey Baldwin festeggiano cinque anni di matrimonio. Si sono sposati nel 2018 con rito civile, per poi rinnovare le loro promesse l'anno successivo, con una cerimonia religiosa e un ricevimento sontuoso in South Carolina. Nonostante i momenti di alti e bassi e il tempo passato, il loro amore non sembra essere cambiato. In occasione di questo giorno speciale, il cantante ha scritto una romantica dedica alla donna della sua vita.

La dedica di Justin Bieber alla moglie Hailey

"Alla più cara, la mia amata. 5 anni. Hai conquistato il mio cuore", inizia così la dedica d'amore che Justin Bieber ha scritto alla moglie sul suo profilo Instagram, accompagnata da una serie di scatti insieme. "So dal profondo della mia anima fino alle ossa che questo viaggio con te supererà solo le nostre più sfrenate aspettative. Quindi continuiamo a sognare in grande baby. Brindiamo al sempre e per sempre", ha poi aggiunto. Infine, ha ribadito l'amore che prova per la moglie: "Ti amo con ogni fibra del mio essere".

La storia d'amore tra Hailey e Justin Bieber

La relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin è iniziata ufficialmente nel 2018, a distanza di poco tempo dalla fine della storia del cantante con Selena Gomez, a cui è stato legato per otto anni. Il primo incontro tra l'attuale coppia, però, risalirebbe al 2009: a presentarli era stato il padre di lei, Stephen Baldwin, davanti alle telecamere. Negli anni poi si sono avvicinati sempre di più, passando dall'essere conoscenti, ad amici, complici e infine fidanzati.

Nel 2018 si sono sposati con rito civile a New York, poi l'anno successivo hanno invece organizzato una cerimonia religiosa, a cui ha fatto seguito una grande festa, in South Carolina. Nel tempo hanno continuato a sostenersi a vicenda, soprattutto davanti alle difficoltà della vita, come la malattia di Bieber, che nel 2022 ha fatto sapere ai suoi fan di soffrire della paralisi di Ramsay Hunt.