video suggerito

JLo e Ben Affleck non riescono a vendere la loro casa da 64 milioni di dollari JLo e Ben Affleck sono ormai separati, in attesa che il divorzio faccia il suo corso, però, ci sono ancora dei problemi da risolvere in merito alla vendita della casa da 64 milioni di dollari. Pare, infatti, che i potenziali acquirenti si siano rifiutati di versare la caparra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai giunto al capolinea, depositate le carte del divorzio, i due hanno riprese a condurre vite separate, ma nel frattempo non mancano dei problemi relativi alla vendita della loro casa milionaria in California. Pare, infatti, che proprio sul punto di vendere, una coppia di acquirenti si sia momentaneamente tirata indietro.

Problemi con i potenziali acquirenti della villa

Si tratterebbe di uno stop momentaneo, almeno stando a quanto riporta TMZ, poiché gli acquirenti si sarebbero tirati indietro nel versare la caparra che solitamente si dà in garanzia, a causa del decesso di un membro della loro famiglia. La coppia, originaria del New Jersey, avrebbe però ancora intenzione di acquistare la super villa da 64 milioni di dollari, solo che il momento non sarebbe quello propizio. C'è da dire che, inizialmente, JLo e Ben Affleck avevano messo in vendita la casa ad un prezzo più alto, ovvero 68 milioni di dollari, per rientrare delle spese che poi avrebbero affrontato in seguito, ma visto che i primi mesi la casa non riscuoteva il successo sperato, hanno dovuto abbassare il tiro. Se anche la vendita andasse in porto, però, si tratterebbe comunque di una perdita non indifferente per gli ex coniugi che, infatti, dovranno pagare una percentuale per la vendita della villa, che solitamente è piuttosto alta e anche il compenso all'agente immobiliare. A questo, poi, si aggiungono anche i soldi spesi per l'acquisto della casa e i lavori che sono stati fatti prima dell'ingresso della famiglia.

La lussuosa villa da 64 milioni di dollari

La casa, d'altro canto, è oltremodo accessoriata. È infatti provvista di dodici camere da letto, 24 bagni, palestra e servizi degni di un albergo di lusso, come un ring di pugilato, una sala sportiva, un bar, campi da basket e da pickleball. E ancora, un attico per gli ospiti, una guardiola con due camere da letto, un garage per 12 auto e poi, parcheggi tutto intorno per almeno 80 veicoli. Inutile dire che, ovviamente, è dotata di piscina e anche la vista non è niente male.