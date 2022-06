Jason Momoa e Eiza Gonzalez si sarebbero già lasciati perché “sono in fasi diverse dalla vita” Dopo solo qualche mese, il flirt tra Jason Momoa e Eiza Gonzalez sarebbe già finito perché, stando alle indiscrezioni, “sarebbero persone troppo diverse”.

A cura di Elisabetta Murina

Il flirt tra Eiza Gonzalez e Jason Momoa sarebbe già giunto al capolinea. Solo qualche settimana fa, una fonte aveva fatto sapere a People che l'attore di Aquaman stava frequentando la modella e attrice, la prima donna al suo fianco dopo la separazione dalla moglie Lisa Bonet. Ma oggi, sempre il sito americano, ha rivelato che i due si sarebbero già lasciati. Insomma, non ci sarebbe pace nella vita sentimentale della star.

Perché Jason Momoa e Eiza Gonzalez si sarebbero lasciati

La frequentazione tra i due attori sarebbe già finita. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero "persone troppo diverse" per poter stare insieme. Le prime voci sulla loro flirt erano emerse intorno alla metà di maggio, circa un mese fa, quando Momoa si trovava a Roma per le riprese del film Fast and Furios 10. E prima di rendere pubblico il loro legame, "si sono frequentati in silenzio per un pò di tempo". Ora però pare che abbiano preso strade diverse e siano in "diverse fasi della vita".

Il breve flirt con Eiza Gonzalez e la separazione dalla moglie

La modella e attrice messicana, classe 1990, è stata la prima donna alla quale l'attore si è avvicinato dopo la separazione dalla moglie Lisa Bonet, avvenuta lo scorso gennaio. I due erano usciti allo scoperto dopo mesi di frequentazione di nascosto e sembrava che nella vita dell'attore fosse tornata finalmente la pace. L'allontanamento della moglie, con cui ha avuto due figli che oggi hanno 14 e 15 anni, era avvenuto con un annuncio inaspettato per i fan, un comunicato sui social con il quale facevano sapere di voler prendere strade diverse. Si era parlato anche di un ritorno di fiamma e di un tentativo di tornare a vivere insieme, ma le cose non erano andate per il verso giusto.