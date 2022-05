Jason Momoa starebbe frequentando Eiza Gonzalez dopo la separazione da Lisa Bonet Dopo la fine del matrimonio con Lisa Bonet, Jason Momoa avrebbe una nuova fiamma, l’attrice messicana Eiza Gonzalez.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la separazione dalla moglie Lisa Bonet, Jason Momoa avrebbe ritrovato la serenità. Secondo le indiscrezioni diffuse da People, l'attore di Aquaman, 42 anni, starebbe frequentando la cantante messicana Eiza Gonzalez, più giovane di lui di 10 anni. Non si tratterebbe per il momento di una relazione ufficiale, quanto di un flirt, come ha riferito una fonte al magazine americano.

Jason Momoa avrebbe un flirt con un'altra donna dopo Lisa Bonet

Al momento Jason Momoa si trova in Italia per le riprese del film Fast and Furios 10, come testimoniano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. E nella sua vita, oltre al lavoro sul quale si sta concentrando, pare sia tornato anche l'amore. Non si tratta della moglie Lisa Bonet, dalla quale ha annunciato la fine del matrimonio qualche mese fa e smentito le voci di un presunto ritorno di fiamma, ma l'attrice Eiza Gonzalez. A lanciare l'indiscrezione è stata una fonte vicina a People, che ha parlato di una frequentazione, tra i vari impegni di lavoro: "Si stanno frequentando, Jason si preoccupa per lei. Sono entrambi impegnati con il lavoro ma si divertono insieme. Non è ancora niente di serio".

Chi è Eiza Gonzalez, la nuova fiamma di Jason Momoa

Eiza Gonzalez

Eiza Gonzales è nata nel 1990 a Città del Messico. Modella, cantante e attrice, ha iniziato la sua carriera quando era poco più che una bambina, con un corso di canto e ballo. In Messico è diventata nota per il ruolo di Dolores nella telenovela Lola, erase una vez. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con l'imprenditore Pepe Diaz ed è stata fidanzata anche con il collega D.J Cotrona, conosciuto sul set della serie Dal Tramonto all'alba. Nel giugno del 2020, hanno fatto il giro del web alcune sue foto con Timothée Chalamet.