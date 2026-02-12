Jack Vanore ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato, giornalista e influencer

Dopo mesi di silenzio e un "esilio" volontario dai social network, Jack Vanore è tornato a farsi vivo, e lo ha fatto con l'annuncio più atteso. L'ex volto storico di Uomini e Donne ha ufficializzato la sua nuova relazione con Vittoria Beggiato, mettendo fine alle speculazioni che lo volevano lontano dal mondo del gossip. La coppia è uscita allo scoperto su Instagram, condividendo un carosello che li ritrae insieme, sorridenti, segnando un nuovo capitolo sentimentale per l'ex tronista e opinionista.

Dalla pausa dai social al ritorno con la nuova fidanzata

Soltanto qualche mese fa, Vanore aveva sorpreso i suoi follower annunciando la decisione di restare "offline per un po'". Una scelta dettata dal bisogno di dare priorità alla vita reale rispetto a quella virtuale. Quel periodo di riflessione sembra aver dato i suoi frutti: oggi appare sereno accanto alla sua nuova fidanzata Vittoria Beggiato, una giovane professionista molto attiva sul web, dove vanta un seguito importante tra giornalismo e attività da influencer.

Il percorso sentimentale di Jack Vanore è da sempre sotto la lente d’ingrandimento del pubblico di Canale 5. Impossibile dimenticare la lunga e importante storia d'amore con Raffaella Mennoia, autrice di punta e braccio destro di Maria De Filippi. Nonostante la rottura, i due hanno mantenuto negli anni un rapporto di profonda stima reciproca, tanto che Jack è rimasto a lungo nel cast del programma come opinionista accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo quella storica relazione e altre due storie non andate a buon fine, Vanore sembra aver trovato la stabilità che cercava.

Chi è Vittoria Beggiato

Vittoria Beggiato è una figura già nota al popolo dei social. Molto seguita su Instagram, la ragazza divide la sua carriera tra l'attività giornalistica e quella di influencer, un mix che le ha permesso di costruire una community solida. La condivisione del loro primo video di coppia è la dimostrazione che i due, in realtà si frequentano da diverso tempo. "43 anni, di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me. Auguri amore mio, ti amo per sempre", ha scritto la ragazza in occasione del compleanno del suo compagno.