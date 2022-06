Irene Grandi: “Il matrimonio con Lorenzo Doni è finito, la mia priorità è sempre il lavoro” Irene Grandi e Lorenzo Doni non stanno più insieme. La celebre cantante al Corriere Fiorentino ha raccontato del suo matrimonio finito: “Ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, quindi non ha funzionato”.

Irene Grandi è pronta per buttarsi in un'esperienza "fuori dal consueto", come da lei descritta nell'intervista per il Corriere Fiorentino. A luglio partirà con il suo tour "Io in blues" nel quale presenterà il suo nuovo album frutto di un periodo difficile. "Il Covid mi ha trasformata, ha accelerato cose che forse erano già in trasformazione, amplificandole, sia le positive che le negative" ha raccontato, facendo riferimento alla fine del suo matrimonio con Lorenzo Doni.

Irene Grandi e Lorenzo Doni non stanno più insieme

Nel corso dell'intervista Irene Grandi ha raccontato di aver messo un punto al matrimonio con l'avvocato Lorenzo Doni, sposato nel 2018. Il legame si è rotto per "l'egoismo" dell'artista, come lei stessa ha raccontato: la sua priorità, nonostante l'amore per il marito, continuava ad essere il lavoro.

Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi sono sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito.

Spontanea è stata dunque la domanda "fare il cantante e mettere su famiglia è impossibile?". Irene Grandi ha detto la sua, sottolineando che sia fattibile gestire lavoro e vita privata. Il problema è che sarebbe cambiato, secondo il suo parere, il concetto di coppia e amore oggi.

"È difficile capire oggi cosa sia l'amore"

"Il problema è il concetto di coppia oggi. Che è in crisi" ha spiegato l'artista, prima di spiegare che oggi è difficile trovare la propria anima gemella con cui condividere gran parte della vita. Nella musica soltanto ora riesce ad avvicinarsi all'idea di "amore".