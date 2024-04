video suggerito

Inseguimento a Miami, in auto c'è Gisele Bundchen: "Aiuto, sto scappando dai paparazzi" La topmodel è stata fermata mentre scappava dai paparazzi, ma l'agente non sente ragioni: "Non posso impedirli di scattare fotografie, non ci posso fare niente".

Paura e delirio a Surfside. La topmodel Gisele Bundchen è stata fermata dalla polizia nella località marittima confinante con Miami Beach mentre col suo suv infrangeva i limiti di velocità. Le immagini, diffuse da Local 10 News, mostrano la topmodel fermata dalla polizia mentre guidava una Mercedes G-Wagen, fermata per infrazione sulla Collins Avenue. Durante il controllo, Gisele Bundchen ha detto all'agente, tra le lacrime, di essere seguita dai paparazzi. L'agente, però, le replica: "Ho capito chi sei. Sporgi denuncia a Miami Beach, ho visto che veniva da lì. Se vuoi fai così, ma non posso impedire ai paparazzi di fare fotografie". A Gisele Bundchen è stata elevata contravvenzione.

Gisele Bundchen difesa dal sindaco

In una lettera indirizzata al capo della polizia della città, il sindaco di Surfside, Charles Burkett, ha criticato duramente l'agente di polizia definendo il suo un "atteggiamento di sufficienza" nei confronti di Gisele Bundchen. L'agente non ha dato supporto, nonostante l'artista fosse in lacrime: "Questi fottu*i mi seguono, mi dovete proteggere!". Il sindaco nella lettera si dice ‘sconvolto' per come gli agenti hanno gestito la questione:

Questa risposta è del tutto inaccettabile e non riflette i valori, il giudizio e il servizio che i cittadini si aspettano dalla polizia. L'atteggiamento di sufficienza nei confronti di una residente chiaramente in difficoltà è tutto ciò che non vogliamo vedere nel modo in cui la nostra polizia interagisce e serve i nostri cittadini.

L'argomento è diventato chiaramente virale in tutto il mondo, ma soprattutto sta facendo discutere le amministrazioni locali. Il capo della polizia ha prontamente replicato, difendendo l'operato del suo agente pur sottolineando che "mi sarebbe piaciuto vedere più empatia al primo contatto con ciò che stava succedendo". Ma molti cittadini hanno approvato l'atteggiamento della polizia: "Molte persone con cui ho parlato a Surfside dicono che questo agente è un ottimo agente. Avremmo potuto fare meglio? Certamente. Sarà un'opportunità per capire meglio come gestire le dinamiche di questa situazione".