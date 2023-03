Ilary Blasi elimina Francesco Totti da Instagram, sparite le foto dei loro 20 anni d’amore Non c’è più traccia dell’amore della coppia d’oro sui social: Ilary Blasi ha cancellato ogni ricordo dei tempi che furono. Le uniche foro rimaste sul suo profilo Instagram sono quelle insieme ai loro figli, ma per il resto non c’è più traccia dei quasi 20 anni di matrimonio trascorsi insieme.

A cura di Giulia Turco

Per Ilary Blasi Francesco Totti è un capitolo chiuso. Certo, resta il padre dei suoi figli, ma dal punto di vista sentimentale la loro storia d’amore non è altro che un ricordo da chiudere a chiave in un cassetto. Lo dimostra l’ultima mossa della conduttrice romana che, a poche settimane dal suo ritorno in tv e durante un viaggio d'amore con il suo Bastian Muller, cancella da Instagram tutti gli scatti di coppia.

Ilary fa piazza pulita sui social, ma Totti no

Non c’è più traccia dell’amore della coppia d’oro sui social, Ilary Blasi ha cancellato ogni ricordo dei tempi che furono. Le uniche foro rimaste sul suo profilo Instagram sono quelle insieme ai loro figli, naturalmente, ma per il resto non c’è più traccia dei quasi 20 anni di matrimonio trascorsi insieme. Spazzati via in un secondo. Non si può dire lo stesso per l’ex capitano, meno rancoroso in questo senso e, forse, più legato ai ricordi di vita insieme ad Ilary. D’altronde Totti non ha mai rinnegato quello che c’è stato tra di loro e, anche nell’intervista che rilasciò al Corriere lo scorso novembre, sembrava intenzionato fino all’ultimo a salvare un rapporto quanto meno affettivo con l’ormai ex moglie.

Totti e Ilary non avrebbero trovato l’accordo per il divorzio

Per Ilary potrebbe trattarsi dell’ultimo atto nella disputa contro l’ex marito, con il quale non ha trovato alcun accordo in tribunale. Il Corriere racconta che dopo mesi di trattative, nemmeno i rispettivi avvocati della coppia si parlerebbero più. Nonostante la prossima udienza per il divorzio sarebbe fissata per il 14 marzo, le condizioni insomma non farebbero ben sperare. Se davvero Totti e Ilary non trovassero un punto, dovrebbero prepararsi ad una battaglia legale lunga almeno un paio di anni. Per il momento entrambi sembrano godersi la pace ritrovata con i rispettivi partner e, mentre Totti parte per la settimana bianca con Noemi e i loro figli, Ilary si rilassa con un romantico weekend in Svizzera in compagnia del suo nuovo amore Bastian.