Il video di Johnny Deep ubriaco e violento con Amber Heard trasmesso in aula durante il processo Durante l’esame incrociato delle testimonianze, la difesa di Amber Heard chiede che venga trasmesso un video in aula. Le immagini, circa 2 minuti di girato, mostrano Deep mentre si versa un grande bicchiere di vino rosso, imprecando contro la moglie.

A cura di Giulia Turco

Nuovo giorno, nuova udienza nell'aula del tribunale di Los Angeles dove si sta svolgendo il processo per diffamazione intentato da Johnny Deep contro l'ex moglie Amber Heard che lo accusa di violenza domestica. L'attore, pur ammettendo di aver avuto problemi con l'alcol, sta continuando a sostenere di non aver mai esercitato alcuna forma di violenza fisica, né nei confronti dell'ex moglie, né di alcuna donna in generale. Dopo le foto del dito mozzato che Heard gli avrebbe causato lanciandogli addosso una bottiglia spaccata, nell'udienza svolta nella giornata di giovedì 21 aprile, Deep testimonia davanti ad una prova video portata dall'ex moglie.

Deep nel video si versa un enorme bicchiere di vino

Durante l'esame incrociato delle testimonianze, la difesa di Amber Heard chiede che venga un video venga trasmesso in aula e mostrato ai giudici. Le immagini, circa 2 minuti di girato, mostrano l'appartamento di West Hollywood nel quale viveva la coppia. Heard appoggia il telefono sul bancone della cucina, tra una bottiglia e l'altra, nel tentativo di riprendere la scena senza farsi notare da Deep. Lui è visibilmente ubriaco, si muove in maniera confusa, apre gli sportelli della cucina sbattendoli senza un motivo. Si versa un grande bicchiere di vino rosso, che ammette di aver bevuto nel giro della mattinata, e impreca contro la moglie che gli chiede cosa non vada. Quando sembra accorgersi del telefono, perde le staffe. Mentre viene trasmesso il filmato, Amber Heard è in lacrime in aula.

L'attore sostiene di non aver toccato Amber Heard

Alle domande in aula, l'attore continua a sostenere di non aver toccato la moglie, nemmeno in quell'occasione in cui, come testimoniano le immagini, era fuori controllo per via di un momento difficile che stava affrontando, sostiene. "È possibile che fossi ubriaco", ammette Deep. "Mi sono versato un grande bicchiere di vino. L'ho ritenuto necessario", spiega alla corte. Eppure le sue intenzioni non sarebbero state in alcun modo violente nei confronti di Heard: "Non stavo cercando di intimidirla", spiega. "Se fosse stata intimidita, perché mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di morire come dice, perché non se ne sarebbe semplicemente andata?".