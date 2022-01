Il video di Giuliano Sangiorgi negativo al Covid che riabbraccia la figlia Stella: “Meraviglioso” Giuliano Sangiorgi è risultato negativo al Covid. Il cantante dei Negramaro ha terminato la quarantena e in un video sui social condivide il suo primo incontro con la figlia Stella, lontana nelle ultime due settimane: “Torno alla vita”.

A cura di Giulia Turco

Giulia Sangiorgi negativo al Covid torna a riabbracciare la piccola Stella. Era lo scorso 10 gennaio quando il cantante dei Negramaro annunciava ai suoi follower di aver contratto il virus dando così inizio alla sua quarantena. Sono passate due settimane e per fortuna la malattia si è presentata in forma molto lieve. Come immaginava, la difficoltà più grande sarebbe stata quella di stare lontano dalla figlia. Il loro primo incontro non poteva che essere “meraviglioso”.

Giuliano Sangiorgi è guarito dal Covid

È con un video dolce ed emozionante che Sangiorgi annuncia la fine della sua quarantena e dunque della malattia. Una breve clip diffusa sui social che testimonia il primo abbraccio dopo la quarantena con la figlia Stella. ““N E G A T I V O ”. Mai una definizione così tanto attesa… torno alla vita, torno da Stella!!!”, è la caption del post diffuso sui social. A seguire, il cantante intona “Meraviglioso”, il famoso brano dei Negramaro, distorcendo il testo per l’occasione: “Perfino il tuo tampone potrà tornare negativo e meraviglioso”, scherza preso dalla felicità.

Un pensiero a chi non ce l’ha fatta

Mentre il cantante si gode la facilità dell’amore per la figlia Stella, avuta dalla compagna Ilaria Macchia nel 2018, Giuliano Sangiorgi non può non dedicare un pensiero a chi è stato meno fortunato di lui. “Torno alla vita e penso a chi non ce l’ha fatta”, dice con occhi commossi. “Un pensiero meraviglioso anche per loro”. Sangiorgi ha vissuto la malattia in forma lieve, convinto che il merito sia stato del vaccino: “Credo fermamente che questo stare bene col Covid addosso sia dovuto ai vaccini che ho fatto”, spiegava due settimane prima. “Due anni fa se avessi scoperto di essere positivo al Covid avrei avuto molta più paura, dei sintomi più gravi, sarei stato male come tante persone, malissimo".