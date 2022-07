“Il mio matrimonio è un casino ambulante”, i Simpson doppiati da Totti e Ilary in tempi non sospetti Nel 2007 I Simpson andavano in onda con un episodio che vedeva al centro della trama la crisi di una coppia di due VIP di Spriengfield. I personaggi erano doppiati da Francesco Totti e Ilary Blasi, gli stessi che a distanza di anni si sono separati davvero.

A cura di Gaia Martino

Sulla sit-com più famosa del mondo si potrebbe scrivere un libro, non solo perché racconta le avventure della famiglia più divertente della televisione, anche perché al centro di alcune strane e a volte divertenti profezie. I Simpson non hanno risparmiato neanche Francesco Totti e Ilary Blasi, la "coppia d'oro" che l'11 luglio 2022 ha annunciato la fine del matrimonio: nel 2007 su Italia Uno andava in onda la puntata nella quale prestavano la voce ad una coppia in crisi.

La puntata de I Simpson con Francesco Totti e Ilary Blasi

Nell'episodio 22 della 17esima stagione de I Simpson, andata in onda in Italia nel 2007, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno prestato la voce ai personaggi Buck Mitchell e Tabitha Vixx, il giocatore di baseball più famoso di Springfield e sua moglie, la cantante dalle mosse provocanti.

In crisi, decidono di rivolgersi a Marge e Homer Simpson per risolvere i loro problemi matrimoniali: "Il mio matrimonio è un casino ambulante, potete darmi qualche consiglio? Voglio serenità", dice il personaggio con la voce del Pupone. Poi continua: "Io sono all'antica, e quando ci siamo sposati ho pensato che avrebbe rinunciato alla sua carriera" – idea che Totti aveva realmente all'inizio del loro matrimonio – "Non mi va che le sue parti femminili vadano in giro per tutti gli schermi". La parola passa a Tabitha Vixx alias Ilary Blasi che racconta alla coppia di coniugi Simpson: "Non voglio perdere più tempo con un matrimonio mal assortito, non siamo fatti per stare insieme".

Durante l'episodio lo sportivo fraintende e pensa che la moglie l'abbia tradito con Homer, lei poi decide di lasciarlo confessandosi con Marge. Grazie a quest'ultima però, Buck Mitchell e Tabitha Vixx riescono ad riappacificarsi. "Convincersi che convivere crea casini" e "Il compromesso è la chiave giusta" sono i messaggi lanciati che sanciscono il lieto fine.

Anche nella realtà sarebbe stata Ilary Blasi a lasciare Totti

Tra le tante indiscrezioni e gossip che circolano intorno alla separazione della coppia più chiacchierata del gossip italiano, anche quella del settimanale Nuovo che ha chiesto nuovi retroscena ad Alex Nuccetelli, amico sia di Totti che di Ilary. Il pr romano ha sostenuto che la decisione della rottura definitiva l'avrebbe presa la conduttrice: "Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento" ha detto spiegando che da tempo la relazione subiva contraccolpi: "Lei spesso e volentieri gli rispondeva male, era sempre arrabbiata e nervosa".