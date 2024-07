Il matrimonio tra Pietro Gaudioso e la modella Niki Wu Jie: Emma Marrone canta per gli sposi

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pietro Gaudioso, direttore di una delle agenzie di managment più importanti nel panorama del mondo dello spettacolo, è convolato a nozze con la modella cinese Niki Wu Jie. Il matrimonio, celebrato il 29 giugno a Mazara del Vallo, ha visto la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, la cantante Emma Marrone e la showgirl Elisabetta Canalis.

Le celebrazioni a Mazara del Vallo

Il matrimonio tra Pietro Gaudioso e Niki Wu Jie è stato una mescolanza perfetta tra culture. A testimoniarlo sono stati sia gli addobbi delle celebrazioni, sia gli abiti indossati dalla sposa, bianco all'altare e rosso, come da tradizione, per il party post cerimonia. Nelle IG stories di Niki Wu Jie è apparso un video del momento in cui Pietro Gaudioso leggeva le sue promesse: "Insieme abbiamo superato ogni ostacolo e costruito una casa dove le nostre differenze diventano la nostra forza. Prometto di essere al tuo fianco nei momenti difficili e di essere al tuo fianco nei momenti di gioia".

La location scelta è stata Mazara del Vallo, città di origine di Pietro Gaudioso, terra a cui è molto legato. Il ricevimento si è svolto nella tenuta Poggio Allegro, preceduto da un white party sulla spiaggia del Lido Costanza a cui hanno partecipato molti personaggi e volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati anche Luca Argentero insieme alla moglie Cristina Marino, Elisabetta Canalis, Francesca Chillemi.

L'esibizione di Emma Marrone

Tra i momenti più toccanti del matrimonio, il concerto di Emma Marrone dedicato agli invitati e agli sposi. La cantante si è esibita sulle note di Can't help falling in love di Elvis Presley, brano che ha accompagnato la sposa al suo arrivo all'altare. Durante il party, invece, ha cantato Apnea e Amami, quest'ultima intonata a cappella, in una toccante versione che ha commosso gli spettatori.