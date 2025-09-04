Il figlio di Al Bano e il post sospetto contro Loredana Lecciso: “C’è lo zampino di Romina Power”

Dopo il post polemico di Yari Carrisi, figlio di Al Bano, che potrebbe essere stato indirizzato a Loredana Lecciso, i rapporti della coppia con Romina Power sembrano essere più tesi che mai. L'indiscrezione: "Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco".

Il post del figlio di Al Bano, poi rimosso

I rumors sono nati quando qualche giorno fa il secondogenito della coppia aveva pubblicato su Instagram una frase sulla compagna del padre, salvo poi rimuoverla poco dopo: “La Padrona non vede l’ora”, aveva scritto accanto a un’immagine di un crocifisso e a una foto di Loredana con Al Bano. A ricostruire l’episodio è stato Alberto Dandolo nella rubrica del settimanale Oggi, che ha sottolineato come le frizioni in famiglia siano tutt’altro che superate. “Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco”, ha raccontato il giornalista, aggiungendo che “serpeggia il sospetto che dietro la provocazione alla compagna di Al Bano ci sia lo zampino di Romina, la quale non avrebbe mai accettato la ‘seconda vita’ del suo ex marito”. Un quadro complicato a cui si aggiunge anche il fatto che Loredana trascorra sempre più tempo a Milano, dove il ragazzo si è trasferito per studiare.

Al Bano e Loradana Lecciso

Le tensioni andrebbero avanti da mesi

I nuovi rumors arrivano a pochi mesi dall’ultimo scontro pubblico tra Al Bano e Romina Power, avvenuto a giugno. In quell’occasione la cantante aveva preso le distanze dalla decisione dell’ex marito di esibirsi a San Pietroburgo con Iva Zanicchi sulle note di Felicità: “Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia – aveva scritto su Instagram – non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”.

Parole che Al Bano aveva giudicato inaccettabili: “Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi”.