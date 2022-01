I cinque figli di Tori Spelling sono malati: l’annuncio dopo la polmonite di Dean McDermott Tori Spelling è preoccupata: l’attrice americana si ritrova a casa con i cinque figli malati mentre il marito Dean McDermott è a letto con la polmonite.

A cura di Gaia Martino

Tori Spelling conosciuta dagli amanti delle serie tv anche come Donna Martin in Beverly hills 90210, non sta vivendo ore semplici. Attraverso le sue Instagram story l'attrice ha fatto sapere che i suoi cinque figli si sono ammalati e si trova in difficoltà. Non sa bene cosa fare, spiega, e per questo motivo ha deciso di mettersi ai fornelli per preparare un pasto caldo. Solo due giorni fa il marito, Dean McDermott, annunciava ai fan sui social di sentirsi male a causa di una polmonite.

I figli di Tori Spelling e Dean McDermott con la febbre alta

L'attrice americana attraverso le sue IG story ha fatto sapere che i suoi cinque figli sono tutti malati. Prima ha pubblicato una foto di Hattie che dorme, scrivendo preoccupata: "Lei è la più forte, non va mai giù. 3 su 5 sono con la febbre alta". Poco dopo, Tori Spelling ha documentato con i suoi fan il cibo che stava cucinando spiegando che per il nervosismo ha deciso di mettersi ai fornelli e preparare la lasagna. "I miei figli sono tutti malati e dormono, non so cos'altro fare" ha scritto.

Dean McDermott ha la polmonite

Il marito di Tori Spelling nonché padre dei cinque figli dell'attrice intanto è malato già da diversi giorni. Nel giorno di Capodanno ha aggiornato il suo profilo Instagram per comunicare ai fan le sue condizioni di salute. L'attore è stato costretto a restare a riposo e non poter festeggiare le festività con la famiglia a causa di una polmonite. A letto con la voce provata, ha spiegato: "La polmonite fa schifo ma non lascerò che mi abbassi il morale" prima di augurare a tutti un felice anno nuovo.

Tori Spelling e Dean McDermott in crisi

Dopo un matrimonio fallito con Charlie Shanian, l'attrice Tori Spelling ha sposato il suo Dean McDermott nelle Isole Figi. Dalla loro storia sono nati cinque figli, Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie, Finn e Beau Dean: l'attore era già papà di Jack, nato dal precedente matrimonio con Mary Jo Eustace. L'amore nella coppia non sembra più essere a cinque stelle: la scorsa estate l'interprete di Donna in Beverly Hills confidò a fonti vicine a US Weekly di dormire in camere separate con il marito. Nessuno dei due ha ufficializzato la crisi ma i rumors sono sempre più insistenti.