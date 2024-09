Hugh Grant compie 64 anni, ha cinque figli da due mamme: “Di due non si conoscono ancora i nomi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 9 settembre, Hugh Grant compie 64 anni. Per l'attore è un giorno speciale, che con molta probabilità passerà con la sua numerosa famiglia. La star di Notting Hill è infatti padre di cinque figli, avuti con due donne diverse. Dall'amore con la ex Tinglan Hong sono nati Tabitha Xiao Xi e Felix Chang Hong. Dal matrimonio con Anna Elisabet Eberstein, sua attuale moglie, ha invece avuto John Mungo, una femminuccia e un maschietto. Degli ultimi due, nonostante siano passati diversi anni, ancora non è noto il nome, segno della voglia di mantenere una certa privacy sulla sua vita privata.

Tabitha Xiao Xi e Felix Chang Hong, i figli di Hugh Grant e Tinglan Hong

Grant è diventato padre per la prima volta nel 2011, all'età di 51 anni, quando ha accolto in famiglia Tabitha Xiao Xi. La ragazza ha oggi 12 anni ed è nata dal precedente legame dell'attore con l'attrice Tinglan Hong. La scelta del nome fu concordata da entrambi i genitori e per l'attore diventare padre fu un'esperienza bellissima ma difficile allo stesso tempo, come aveva raccontato in un'intervista a People: "Molte persone mi avevano avvisato che quel periodo non è così eccitante, ma sono emozionato di averla avuta. Mi sento una persona migliore".

Nel dicembre 2012, a poco più di un anno di distanza dalle prima figlia, Felix Chang Hong. Grant diede la bella notizia con un post sui social, scrivendo: "Sono emozionato che mia figlia abbia un fratello. Li adoro entrambi". E sempre intervistata dal magazine americano, ha spiegato cosa ama dell'essere padre e dell'avere figli: "È semplicemente meraviglioso avere tutto quell'amore intorno. All'improvviso ami qualcuno più di te stesso. Nel mio caso è inaudito e loro ti amano ed è tutto incantevole".

I tre figli avuti con Anna Elisabet Eberstein: solo di uno è noto il nome

Hugh Grant e Anna Elisabet Erbestein

Hugh Grant è attualmente sposato con la produttrice televisiva Anna Eberstein. Insieme hanno avuto tre figli: il primo è nato nel settembre 2012 e si chiama John Mungo Grant, un omaggio al padre, il cui nome completo è Hugh John Mungo Grant. La nascita del bambino venne però resa nota solo successivamente, a mesi di distanza. Nel dicembre 2015 la coppia ha poi accolto in famiglia una femminuccia, di cui ancora oggi non si conosce il nome. E così, come accaduto con il fratello, anche nel suo caso la nascita venne resa nota solo in un secondo momento, tre anni più tardi. Nel 2018 Grant e Eberstein diventarono genitori per la terza volta di un maschietto, vivendo questo momento di gioia lontano dai riflettori e comunicando poche informazioni al pubblico. Il bambino ha oggi 5 anni e il nome non è ancora noto. "Chiunque abbia bambini piccoli probabilmente concorderebbe sul fatto che è allo stesso tempo il periodo peggiore e migliore della tua vita", ha raccontato l'attore a Radio Times nel 2020. E ha poi aggiunto: "Sono sommerso dai bambini. Di giorno in giorno, quando calpesti un altro giocattolo rotto con i postumi della sbornia, è semplicemente orribile. Ma quando guardi le foto sul tuo iPhone, ti rendi conto di essere estremamente felice".