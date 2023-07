“Ho trovato il capo con le mie foto sul computer”, segretaria licenziata per l’account su OnlyFans La donna svolgeva mansioni di segretaria in un ufficio contabile, ma è stata licenziata dal suo capo che non ha gradito il fatto che lei abbia aperto un account su OnlyFans.

La notizia del giorno relativa al mondo di OnlyFans la riporta il social Reddit e ha come protagonista una 40enne canadese, Stacy Quartz. La donna svolgeva mansioni di segretaria in un ufficio contabile, ma è stata licenziata dal suo capo che non ha gradito il fatto che lei abbia aperto un account su OnlyFans dove si presenta così: "La tua bionda Kinky preferita". La creator ha raccontato che il suo capo l'ha chiamata in ufficio e si è fatto trovare con le sue foto aperte nel pc. Dopodiché le ha detto: "Alla prossima riunione, annuncerai a tutti che sei fuori da questo lavoro perché ti dedicherai esclusivamente alle tue attività su Only Fans". La storia sta facendo molto discutere e apre ancora una volta una riflessione sulle difficoltà di conciliare una vita "normale" se si decide di lavorare anche con il proprio corpo. Uno stigma difficile da disinnescare.

Le parole di Stacy Quartz

Stacy Quartz ha raccontato che il suo capo era "ossessionato" dal fatto che lei avesse aperto un account su OnlyFans. Ha perso il lavoro proprio per questo motivo, come ha raccontato la donna su Reddit: "I miei contenuti hard erano ben visibili sul suo schermo, penso fossero almeno quindici fotografie. Sono rimasta scioccata anche dal fatto che c'era anche uno dei nostri contabili nella stanza". Così Stacy Quartz si è sentita dire: "Domani in riunione annuncerai che te ne andrai per concentrarti sulla tua ‘carriera’ su OnlyFans. Riporta tutto ciò che hai preso dall’ufficio e concentrati su qualunque cosa tu voglia fare. Fai in modo che domani sia l’ultimo giorno in cui ti sento".

Licenziata per un account su OnlyFans: tutte le storie

Quella di Stacy Quartz è solo l'ultima storia che rivela quanto sia difficile farsi accettare nel mondo quando si creano contenuti hard. Pensiamo alla storia più recente che ha visto protagonista proprio una delle stelle italiane della nostra televisione, ovvero Ainett Stephens, non gradita ai vertici Rai per il suo account su OnlyFans. Questo le avrebbe pregiudicato il posto come "Gatta Nera" nel prossimo Mercante in Fiera di Pino Insegno. E ancora, la storia di Maria Sofia Federico che ha fatto discutere tutti in questa stagione: appena compiuta la maggiore età, la ex stellina del Collegio ha deciso non solo di aprire un account su OnlyFans con contenuti porno, ma anche di partecipare alla Rocco Siffredi Academy al fine di "documentare" l'esperienza riportando tutto sul mondo dei social. Non solo donne: anche gli uomini. L'ex stella Disney Zeke Beakerman ha deciso di cambiare mestiere una volta visti i guadagni.