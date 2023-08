La storia di Gina: “Sono una nonna, ho 52 anni e vendo foto su Onlyfans fatte con un’intelligenza artificiale” La storia della nonna di 52 anni che vende foto su OnlyFans ma realizzate con l’intelligenza artificiale: “Alle persone piace anche così”.

Gina Stewart è una nonna di 52 anni che sta utilizzando il mondo di OnlyFans, guadagnando anche tanto, ma con immagini che non sono le sue. Come? Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La "modella" sta guadagnando cifre a sei zeri vendendo immagini di una modella “artificiale” basata comunque sul modello della sua figura. La cosa più interessante è che nessuno se n’è accorto mentre tra quelli che l’hanno capito addirittura sta bene perché la donna in questione, che sarà anche nonna ma comunque molto giovanile, ci sa fare con le parole.

I risultati di Gina Stewart

Gina ha iniziato il suo percorso su OnlyFans nel 2019. L’utilizzo della tecnologia lo ha inserito solo di recente. I commenti dei suoi abbonati variano tra complimenti, osservazioni anche su quello che vedono (foto di lei nei posti del mondo, tutte realizzate artificialmente). Questo il tenore, su una foto in piscina: "Incredibilmente splendida Gina!!! Spero che tu stia pensando di togliere quei vestiti per fare un tuffo con me!".

Alcune delle foto in AI realizzate da Gina Stewart.

Un successo da più di 500mila follower

Gina Stewart raccoglie quasi 500mila follower tra Instagram e Twitter, ma è attraverso OnlyFans che è riuscita a monetizzare la sua attività e diventare estremamente popolare. In risposta a chi si chiede perché abbia abbracciato questa nuova avventura virtuale, Gina ha scritto: "Il mondo sta cambiando così rapidamente e ho deciso di andare con il flusso creando unicità e sperimentando nuovi concetti. Per me, anche questa è avanguardia. Inoltre, lo vedo come un divertimento innocuo e un'opportunità di intrattenimento. Alle persone piace anche così”.

Le critiche

Ci sono anche persone che hanno aspramente criticato questo atteggiamento e questa scelta da parte di Gina Stewart: "Per quelli che apprezzano queste foto, bisogna solo dire che tutto questo materiale uccide la fantasia. È una creazione artificiale, letteralmente. Mi dispiace per voi".