“Harry sacrificabile in guerra, William no”, il parere della Regina Elisabetta sui due principi Stando alle parole rilasciate dal generale dell’esercito Sir Mike Jackson in un documentario Tv, in un colloquio con la regina sul possibile impiego militare dei principi, Elisabetta escluse William in quanto erede al trono diretto: “Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile”.

A cura di Andrea Parrella

Per la regina Elisabetta, il principe Harry era sacrificabile in guerra, William no. Questo quanto emerge dalle parole del generale dell'esercito britannico Sir Mike Jackson, che in un documentario che verrà trasmesso a fine mese dall'emittente ITV dal titolo The Real Crown, ha reso noto un retroscena che rischia di rendere ancora più complessi i rapporti tra i due fratelli, già complicati dall'allontanamento di Harry dalla sua famiglia.

Perché Harry sarebbe stato più sacrificabile di William

Stando alle parole del generale, che riporta il sunto di una sua conversazione con la regina in merito a un possibile impegno militare dei due principi, le ragioni per le quali Harry sia partito per il fronte afghano a differenza del fratello maggiore, è dovuta sostanzialmente alla sua condizione di sacrificabilità. Il duca di Sussex, che non era erede al trono diretto in quanto secondogenito dell'attuale sovrano, Carlo, è stato arruolato per due volte, nel 2007-08 e poi nel 2012-13, mentre il fratello William, nonostante avesse mostrato tutta la volontà di partire per il fronte, è stato bloccato.

"In quanto erede al trono, il rischio era troppo grande – ha raccontato l’alto ufficiale -. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile". Insomma, una condiziona di sacrificabilità, quella di Harry, che sembra dare consistenza a quel titolo della sua autobiografia, "Spare", sostanzialmente un ricambio, una persona di scorta.

Harry non conferma la sua partecipazione all'incoronazione di Re Carlo III

Condizione che si starebbe riflettendo anche sui preparativi per l'incoronazione a Re di Carlo III. La cerimonia che renderà ufficialmente Carlo Re d’Inghilterra e Camilla Regina Consorte è fissata per il prossimo 6 maggio a Londra, ma nonostante gli inviti siano stati recapitati, stando ai tabloid britannici manca ancora la conferma di Harry e Meghan, che sarebbe dovuta pervenire entro il 3 aprile. Un atteggiamento, quello di Harry, che a quanto pare starebbe irritando non poco suo fratello William.