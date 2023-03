Principe Harry fa una visita a Londra a sorpresa: “Ma non incontrerà nessuno della sua famiglia” In attesa di sapere se ci sarà o meno all’incoronazione di Re Carlo a maggio, il principe Harry è a Londra per una visita a sorpresa. “È unicamente concentrato sui casi legali contro la stampa. Non sembra intenzionato ad appianare le cose con suo fratello William o con suo padre”.

A cura di Giulia Turco

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Londra, ma non per incontrare il padre Re Carlo e il fratello William, a quanto pare. La famiglia infatti, secondo gli esperti reali, non si sarebbe ancora riunita e non lo farà nemmeno nei prossimi giorni. Il duca di Sussex si sarebbe recato presso il tribunale britannico per portare avanti una causa che avrebbe al centro intercettazioni telefoniche e altre invasioni della privacy.

Harry a Londra per la battaglia legale contro la stampa

“Il viaggio a Londra di Harry ha un solo obiettivo. È unicamente concentrato sui casi legali che lui e Meghan Markle stanno portando avanti contro la stampa britannica”, ha spiegato Christopher Andersen esperto di reali britannici a Fox news. “Non sembra avere intenzione di appianare le cose con suo fratello, William, o suo padre, il re”, anzi, secondo quanto racconta la fonte a Fox News il duca di Sussex starebbe frequentando gli amici mentre è in città. Tra l’altro, secondo l’opinione degli esperti, se anche Harry e Meghan tentassero di far visita alla famiglia prima dell’incoronazione di Re Carlo non sarebbero ben accolti: “È altamente in dubbio che possano ricevere un’accoglienza calorosa”.

Ancora nervi tesi a poche settimane dall’incoronazione

"Non ci si aspetta che Harry veda nessuno della sua famiglia", ha detto a Fox News Digital l'esperto reale Richard Fitzwilliams, sottolineando che questa è la prima visita di Harry a Londra dalla morte della regina Elisabetta II a settembre. "La spaccatura tra i Sussex e la famiglia reale è profonda", ha detto Fitzwilliams. "Il re non è a Londra e non ci sono piani per un incontro. William e Kate Middleton sono via con i loro figli per le vacanze di Pasqua". Ad ogni modo i nervi, a Palazzo, sarebbero ancora particolarmente tesi dalla pubblicazione di Stare, il libro autobiografico di Harry che non sarebbe affatto piaciuto alla famiglia. “Sembra che William abbia alzato le mani disgustato. Carlo è ancora furioso per il ritratto devastante di sua moglie Camilla da parte di Harry".