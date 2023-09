Halsey dopo la rottura da Alev Aydin bacia in pubblico l’attore Avan Jogia Halsey dopo la rottura dall’ormai ex compagno, padre di suo figlio, Alev Aydin, bacia in pubblico l’attore Avan Jogia: PageSix racconta i dettagli della nuova storia d’amore che sarebbe nata già diversi mesi fa.

A cura di Gaia Martino

Halsey e Avan Jogia sono ufficialmente una coppia. I tabloid americani lanciano il gossip documentato da diversi scatti che ritraggono l'attore e la cantante mentre si baciano per le strade di Los Angeles. Entrambi sono single da non troppo tempo: lei, interprete del celebre brano Without me, cinque mesi fa si è separata dall'ex compagno, Alev Aydin, padre di suo figlio Ender Ridley, nato nel 2021.

Le foto di Halsey e Avan Jogia

L'attore, principalmente conosciuto per il ruolo di Beck Oliver nella serie tv Victorious e la cantante Halsey sono stati paparazzati insieme per le strade di Los Angeles. Si legge su PageSix che si parlava di una loro relazione già da diversi mesi: solo nelle ultime ore sono spuntate le foto che non lascerebbero più spazio ai dubbi. I due Vip si abbracciano mentre passeggiano prima di scambiarsi un romantico bacio in pubblico.

I due avrebbero cominciato a frequentarsi a giugno, si legge, mese nel quale furono avvistati insieme durante una vacanza a Barcellona, in Spiaggia. Il gossip arriva dopo la recente separazione di Halsey da Alev Aydin.

Halsey e la separazione da Alev Aydin, padre di suo figlio

Cinque mesi fa Halsey avrebbe messo un punto alla storia con Alev Aydin, sceneggiatore turco. Lo scorso aprile People.com faceva sapere che la coppia aveva deciso di separarsi rimanendo in rapporti amichevoli: la loro relazione era iniziata nel 2018, quando lui fu scelto per scrivere la sceneggiatura di un film biografico sulla cantante. Dopo aver lottato contro l'endometriosi e l'infertilità, Halsey riuscì a rimanere incinta: nel 2021 hanno dato il benvenuto a Ender Ridley, venuto al mondo il 14 luglio. Il nome del bimbo che oggi ha 2 anni è di origine turca e significa "molto raro": da qui il riferimento alla "rarità" nella dedica della cantante che nell'annuncio social della nascita scrisse "Gratitudine. Per la più rara ed euforica nascita. Resa possibile dall'amore".