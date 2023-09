Federico Nicotera e Carola dopo la rottura, lui: “Mi ha preso per il cu*o, finito l’hype è scappata” Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono incontrati a Uomini e Donne nella puntata di oggi per svelare i motivi della loro rottura. L’ex tronista, dopo la versione di lei, ha sbottato: “Mi ha preso per il cu*o per 7 mesi, voleva solo stare sulle copertine. Quando è finito l’hype è andata via”.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare i motivi della loro rottura. Pochi mesi dopo la scelta con conseguente convivenza, l'ex corteggiatrice ha deciso di mettere un punto alla relazione: "Troppa gelosia di lui, mi sentivo sotto pressione. Abbiamo iniziato a litigare, la situazione in casa era diventata invivibile. Così me ne sono andata". La versione di Carola ha mandato su tutte le furie Federico: "Il tuo obiettivo era quello di stare sulle copertine, te la potevi studiare meglio".

Le versioni di Carola e Federico

Carola Carpanelli dopo essere entrata in studio ha preso per prima la parola. Ha raccontato cosa l'ha spinta ad andare via dalla casa nella quale era andata a vivere con Federico: "All'ennesima litigata sono andata via. Ho deciso di andarmene e non ho mai cambiato idea. Prendere e spostare tutta la mia vita per una storia con una persona che guardo e che non credo sia la persona con cui voglio stare tutta la vita, non ha senso. Ho visto un lato di lui che prima non avevo visto". Terminato il discorso, l'ex tronista è esploso.

Improvvisamente è svanito tutto. Sono una persona gelosa e non l'ho mai nascosto. Sono premuroso, le liti nascevano per un senso di protezione nei suoi confronti. Sei venuta qua, facevi più bella figura dicendo che non te la sentivi di affrontare una relazione del genere. L'amore non sparisce dopo una settimana. Ho perso 7 kg, ho sofferto. Alla base c'era un sentimento forte.

"Quando ti dicevo non ce la faccio più, cambia atteggiamento, tu te ne sei fregato" ha così continuato l'ex corteggiatrice, prima del lungo intervento di Federico il quale ha accusato la sua ormai ex fidanzata di aver sfruttato la loro storia solo per avere visibilità nel mondo dello spettacolo.

Ti dico io cosa è successo. Siamo usciti da qui ed era tutto apposto. Avevi vinto, volevi uscire con me, ti sei goduta l'hype, ma dura due mesi l'hype, poi sparisce. Ti sei goduta tutto quello che c'è dopo il programma, appena si è normalizzata la cosa sono nati i problemi. Io posso essere mezzo matto, però farmi credere che gli asini volano no. Se vai via per una litigata, sinceramente no. Hai creato problemi dove non c'erano. Ho fatto il cagnolino suo, mi sentivo sbagliato. Hai cercato un problema perché era finito l'hype.

"Tu rigiri bene le cose, non so che dirti" ha aggiunto Carola.

"Tu qui non dovevi proprio venire"

Federico Nicotera durante lo scontro ha poi sbottato, accusando Carola Carpanelli di aver accettato l'invito di Uomini e Donne: "Tu qui non dovevi proprio venire. Ho rifiutato dieci interviste per tutelare la nostra storia, tu sei venuta qui per 5 minuti di celebrità a raccontare le cose mie e farmi passare da matto". L'ex tronista ha confessato di essersi sentito preso in giro:

Preferivo mi dicessi che non eri pronta per una relazione, a 22 anni vuoi fare quello che ti pare. Ma se mi prendi per il cu*o per 7 mesi, no. Ho fatto il cagnolino, appena ho remato contro e ho fatto quello che non ti andava bene, sono usciti i problemi. Perchè mi hai chiamato per dirmi "mettiamoci d'accordo"? Il tuo obiettivo era quello di stare sulle copertine, te la potevi studiare bene.

"Forse non eravate allineati sulla vita che volevate fare. A lei è passata la cotta" ha commentato Maria de Filippi, "Allora non far credere di essere stata super innamorata. Lei è tornata a Roma per due giorni, abbiamo discusso e poi siamo stati insieme. Se sai che sono innamorato, non ci vieni a letto con me. Mi dicesti che comunque dovevi continuare per la tua strada". "Abbiam litigato di nuovo e così ho capito che le cose non sarebbero cambiate. Avevo deciso, lui ci provò con me ed è andata così. Mi sono accorta dopo di non essere innamorata, io ci credevo. Ma non me ne sarei andata in quel modo se fossi stata innamorata, io non volevo proprio vederlo. Ero innamorata persa, lo sai" ha dichiarato Carola, ma le sue parole hanno scatenato il pubblico e gli opinionisti. Gianni Sperti ha infatti sbottato: "Tu non sei mai stata innamorata, lo hai dimostrato tante volte. Sei stata obbligata dai social a fare questa scelta, ad accettarla, e fuori ha fatto una finta coppia perché le faceva comodo. Lo abbiamo sempre detto".

L'intervento di Maria de Filippi: "Il linciaggio mi sembra troppo"

Quando Carola dopo gli attacchi è scoppiata in lacrime, è intervenuta Maria de Filippi la quale rivolgendosi a Federico ha invitato ad abbassare i toni.

Non era più innamorata, il linciaggio mi sembra troppo. Ho simpatia nei vostri confronti, però ora mi sembra tutto troppo. Lei è piccola, ha 22 anni, non sapeva come uscirne ed è scappata.

A quel punto alla domanda "Ti sei comportata bene in 7 mesi?", Carola ha risposto "No". Così Federico ha continuato: "Il discorso di base è che preferivo una maggiore coerenza, se va male una relazione è ok, ma molte cose mi hanno fatto rimanere male e mi hanno lasciato l'amaro in bocca". "Ho sbagliato e gli ho chiesto scusa" ha concluso Carola.