Guillermo Mariotto vicino alla fede: “Si dedica a esercizi spirituali e vive in una comunità cristiana”

Guillermo Mariotto, il severissimo giudice di Ballando con le stelle, è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più riservato sulla sua vita privata. Nella rubrica di Alberto Dandolo su Oggi vengono rivelati alcuni dettagli inediti sulla sua sfera personale. Secondo quanto riportato dal settimanale, il giurato della trasmissione di Milly Carlucci sarebbe molto vicino alla fede, tanto da essersi trasferito in una comunità cristiana per dedicarsi completamente ad essa.

Guillermo Mariotto e il rapporto con la fede

Stando a quanto raccontato da Alberto Dandolo su Oggi, Guillermo Mariotto, "l'irriverente giurato di Ballando con le stelle", sarebbe molto vicino alla fede. "In pochi sanno che negli ultimi mesi Mariotto si è votato anima e corpo al culto religioso" si legge sul settimanale. Lo stilista venezuelano, inoltre, si sarebbe trasferito "in una comunità cristiana ultra conservatrice alle porte di Roma", dedicando tutto il suo tempo "a intensi esercizi spirituali".

Guillermo Mariotto giudice di Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto è presente come giudice di Ballando con le stelle dal 2005. Nella trasmissione di Milly Carlucci si è sempre distinto per i suoi giudizi particolarmente severi, sia in queste edizioni che nelle precedenti. In passato aveva rivelato al Corriere della sera di essere stato vittima di bullismo, preso dai mira a scuola per il suo orientamento sessuale. "Stare chiusi in un bagno e non sapere a chi potersi rivolgere, non ai genitori, non a un fratello, non a un amico, è una tortura, un incubo. A me andò bene, reagii, picchiai i bulli che mi dicevano che ero gay – ha raccontato Mariotto – Ero forte, battagliero. Ma non tutti hanno questo carattere, c'è chi si chiude in se stesso, penso a quel povero ragazzino che si è tolto la vita a Palermo. Penso ai suoi genitori, al loro dolore".