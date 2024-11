Mariotto a Bruganelli a Ballando: “Priva di grazia”, Sonia gli risponde male: “Uno col turbante in testa”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli replica con un pizzico di fastidio al commento ricevuto da Guillermo Mariotto nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle. La donna, in gara insieme al maestro di danza Carlo Aloia, si è esibita dopo il ripescaggio voluto da Sara Di Vaira che aveva impedito la sua eliminazione due settimane fa. Oggi, la ex moglie di Paolo Bonolis prosegue spedita nella sua gara, sicura di volere arrivare fino in fondo. Per farlo dovrà tuttavia scavalcare un muro particolarmente alto: quello composto da Selvaggia Lucarelli ne Marito che continuano a non apparire convinti dalle sue doti di ballerina sul palco.

Sonia Bruganelli: “Selvaggia Lucarelli e Mariotto sono una nube nera”

Commentando l’esibizione di sabato scorso nella clip mandata in onda nel corso della sesta puntata del 2 novembre, Bruganelli si è detta poco convinta dei voti espressi da Mariotto e Bruganelli: “Dal di fuori inizio a vedermi e a vedere che non sono più così scomposta, così fuori da quello che faccio. Credo che il ballo di sabato non sia stato il ballo di una persona prova di personalità. Poi ci sono Selvaggia e Mariotto che sono una nube nera. Arrivi lì e c’è una nube nera”.

Il confronto tra Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto

Nemmeno nel corso della sesta puntata, il rapporto tra Mariotto, Lucarelli e Bruganelli è migliorato. Sonia si è lamentata dei voci ricevuti, soprattutto alla luce di quelli ricevuti da colleghi come Paolantoni, Furkan e Massimiliano Ossini: “A volte vedo dei voti alti per Furlan e Mariotto a me mette 5 da 5 puntate. Qualche dubbio ce l’ho”. Negativo il voto di Fabio Canino secondo il quale Sonia è tornata indietro rispetto a una settimana fa. Pungente il giudizio di Lucarelli: “Mi sembra di capire che Sonia questa sera si sia divertita e pensi di avere ballato bene. Chi sono io per distruggerle questo sogno?”. Mariotto è stato lapidario: “Io l’ho trovata priva di grazia”. Ma di fronte a queste parole, la donna si è ribellatata: “Gli voglio bene e va bene tutto, ma come posso rispondere a Mariotto vestito così e col turbante?”.