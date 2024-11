video suggerito

A Ballando con le stelle Guillermo Mariotto zittisce Sara Di Vaira: “Ti ho tritata, stai fuori” Nella puntata di sabato 9 novembre di Ballando con le stelle, il giudice Guillermo Mariotto e l’ex insegnante di ballo Sara Di Vaira hanno avuto uno scontro. Il battibecco è avvenuto subito dopo l’esibizione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di sabato 9 novembre di Ballando con le stelle si è consumato uno scontro tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. L'ex insegnante di ballo si è lamentata con la giuria per il modo in cui si rivolgono a Carlo Aloia, in coppia con Sonia Bruganelli, che viene chiamato "ragazzo" invece che "maestro". La sua protesta ha scatenato l'ira di Mariotto, che si è scagliato contro Di Vaira: "Stai calma, stai fuori!". Nel corso della trasmissione, poi, anche l'ennesimo battibecco tra Bruganelli e Selvaggia Lucarelli.

Il botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira si è rivolta alla giuria con toni duri. L'ex insegnate di ballo, infatti, si è lamentata per il modo in cui i giudici si rivolgono ai maestri: "Voglio dire una cosa. Non entro nel merito del ballo, perché io ho la mia personale opinione su Sonia e l'ho anche già espressa. Dire al maestro ‘ragazzo' non va bene. Dopo sette puntate lo chiamate ragazzo e poi volete essere credibili? No! Lui è un insegnante. Caro Mariotto, tu lo chiami per come si chiama". Il giudice ha sbottato: "Perché è un anziano? Dico ragazzo perché è giovane e bello. E stai calma. Tu stai fuori! Sì, stai fuori perché io ti ho tritata da Caterina Balivo. Sei stata tritatissima. Questa scena perché ho detto che è un ragazzo. Sciocchezze queste sono solo delle cavolate".

Sara Di Vaira: "Non sei mai riuscito tritarmi in dieci anni qui, figurati se lo fai dalla Balivo"

Sara Di Vaira, nel rispondere a Guillermo Mariotto, ha sottolineato nuovamente il rispetto che deve mostrare la giuria: "Stai fuori te! Ma te non sei mai riuscito a tritarmi in dieci anni qui, figurati se mi triti dalla Balivo. Come i maestri devono rispettare la giuria, anche i giurati devono rispettare i maestri, iniziando a chiamarli con i loro nomi".